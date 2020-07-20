Эксперты не ждут второй волны коронавируса в крупных городах

фото © pixabay.com

Общий подъем заболеваемости респираторными инфекциями осенью будет, но оценить, какой вклад туда внесет новый коронавирус, пока невозможно.

Как заявили «Известиям» эксперты, второй волны в тех городах, где выработался коллективный иммунитет, уже не будет.

«В этом году к перечню возбудителей острых респираторных заболеваний, который у нас стандартно присутствовал, добавится еще новый коронавирус, потому что человечество от него, к сожалению, не избавилось к лету, – уверен заведующий лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов. – Это будет компонент острых респираторных заболеваний. В какой мере он себя проявит на фоне других инфекций? Это еще не известно».

Он напомнил о явлении, которое называется интерференцией вирусов. Это – подавляющее действие одного вируса на размножение другого и течение инфекционного процесса, вызываемого последним.

«Установили, что после заболевания одним вирусом другим заразиться сложно некоторое время. Но это все индивидуально и с точки зрения вируса, и с точки зрения организма пациента, – считает эксперт».

Как этот компонент себя проявит среди других, мы увидим только в процессе прямого эксперимента, то есть в процессе анализа эпидемической ситуации осенью.

Ранее вирусолог Павел Волчков дал свой прогноз на развитие эпидемии в России. Он считает, что в Москве вторая волна заболеваемости уже невозможна, а количество зараженных в день начнет снижаться и достигнет нулевого значения в конце августа. Однако, по словам эксперта, в столицу еще долго будут завозить инфекцию из регионов, которые стали «подбирать» коронавирус с запозданием.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стабильность: в Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса. За 19 июля на территории Республики Крым подтверждено 14 новых случаев коронавирусной инфекции.

И аэрозольным путем, и через капли слизи: ВОЗ предупреждает о новых способах распространения COVID-19. Всемирная организация здравоохранения обнародовала обновленный документ с обзором всех известных путей распространения коронавируса, вызывающего острое респираторное заболевание COVID-19. Коротко о содержании этого анализа ВОЗ в публикации Голоса Америки.

Откуда берутся COVID-диссиденты и кто они такие. Осознанный отказ от масок во время пандемии COVID-19 - это защитная реакция человеческой психики на стресс.

В Крыму от коронавируса вылечились 721 пациент. На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса.