Коронавирус в Крыму
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Эксперты не ждут второй волны коронавируса в крупных городах
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Общий подъем заболеваемости респираторными инфекциями осенью будет, но оценить, какой вклад туда внесет новый коронавирус, пока невозможно.
Как заявили «Известиям» эксперты, второй волны в тех городах, где выработался коллективный иммунитет, уже не будет.
«В этом году к перечню возбудителей острых респираторных заболеваний, который у нас стандартно присутствовал, добавится еще новый коронавирус, потому что человечество от него, к сожалению, не избавилось к лету, – уверен заведующий лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов. – Это будет компонент острых респираторных заболеваний. В какой мере он себя проявит на фоне других инфекций? Это еще не известно».
Он напомнил о явлении, которое называется интерференцией вирусов. Это – подавляющее действие одного вируса на размножение другого и течение инфекционного процесса, вызываемого последним.
«Установили, что после заболевания одним вирусом другим заразиться сложно некоторое время. Но это все индивидуально и с точки зрения вируса, и с точки зрения организма пациента, – считает эксперт».
Как этот компонент себя проявит среди других, мы увидим только в процессе прямого эксперимента, то есть в процессе анализа эпидемической ситуации осенью.
Ранее вирусолог Павел Волчков дал свой прогноз на развитие эпидемии в России. Он считает, что в Москве вторая волна заболеваемости уже невозможна, а количество зараженных в день начнет снижаться и достигнет нулевого значения в конце августа. Однако, по словам эксперта, в столицу еще долго будут завозить инфекцию из регионов, которые стали «подбирать» коронавирус с запозданием.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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