Экс-начальник Генштаба ВСУ назвал виновных в сдаче Крыма в 2014 году

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Бывший начальник Генштаба Украины возложил всю ответственность за сдачу Крыма на Турчинова.

«Всю полноту ответственности за сдачу Крымского полуострова в 2014 году несет тогдашнее политическое руководство Украины во главе с исполняющим обязанности президента Александром Турчиновым», - сказал бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в феврале 2014 года Генштаб подготовил «антитеррористическую операцию» в Крыму и доложил об этом Турчинову, но и.о. президента не отдал соответствующий приказ.

«Воинские части были укомплектованы контрактниками. Определенное количество частей и подразделений были укомплектованы контрактниками и могли применяться не через неделю или две, а буквально в тот же день, когда получен приказ. Операция была подготовлена, я об этом докладывал товарищу Турчинову и руководству государства 28 февраля. Материалы того заседания СНБО до сегодняшнего дня полностью не раскрыты. То, что им надо, они раскрыли, а что невыгодно, они засекретили», – сказал Замана.

Он добавил, что для располагавшейся в Крыму группировки украинских войск были поставлены дополнительные запасы топлива и продовольствия.

«Если бы была политическая воля, не было бы такой постыдной сдачи своей территории. Мне сложно рассуждать, как бы развивалась эта операция, но результаты были бы однозначно», – убежден экс-начальник Генштаба ВСУ.

Замана подчеркнул, что в феврале 2014 года, когда нужно было отдавать приказ о проведении в Крыму «антитеррористической операции», Турчинов даже не назначил людей на ключевые воинские должности.

«С 22 по 28 февраля 2014 года – почти неделя прошла – ни министр обороны, ни начальник Генштаба не были назначены. Назначались все: глава Нацбанка, министр финансов – все, кто угодно, но только не эти ключевые должности», – констатировал он.

По мнению Заманы, главной причиной сдачи Крыма явилось отсутствие политической воли со стороны нового постмайданного руководства Украиной.

«Основной причиной сдачи Крыма я считаю отсутствие политических решений по объявлению военного положения в Крыму и применения вооруженных сил. Командир не может сам применять свои подразделения и боевые уставы. Для этого нужно соответствующие политические решения, которых не было», – подытожил бывший начальник Генштаба.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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