Часть Алушты останется без водоснабжения на этой неделе

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В Алуште 21 июля с 21:00 до 5:00 22 июля возможны перебои или полное отсутствие водоснабжения из-за аварийных работ.

Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.

Она опубликовала список улиц, где будет отключено водоснабжение: улицы Ленина, Судакская, ГСК-2, Красноармейская, Платановая, Б. Хмельницкого, Пограничная, Коллективная, Иванова, Парковая, Перекопская, Пионерская, Таврическая, Кипарисная, Лесная; переулки Пограничный, Пишевой, Коллективный, Красноармейский, Заводской, Овражный, Спортивный, Ревкомовский.

Ранее «Вода Крыма» разместила информацию о запасах воды в мире и призвала потребителей полуострова к ее рациональному использованию.

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк еще в марте сообщал о 50-процентных потерях питьевой воды из-за изношенности водопроводных сетей.

В Минобороны России утверждают, что подразделения армии проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который должен соединить Тайганское и Симферопольское водохранилища в Крыму для дальнейшего снабжения водой Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе уже готовятся к отопительному сезону. На сегодня в Симферополе продолжаются проверки городских котельных и систем отопления в многоквартирных домах.

В Севастополе незаконно сваливали отходы грунта. Сотрудники «Севприроднадзора» выявили несанкционированное размещение отходов грунта на территории садового товарищества «Старт» (м. Фиолент).

«Непригодна для питья, засаливает почву». Что происходит с водой в Крыму?. Крымские чиновники годами озвучивали различные проекты водоснабжения полуострова. Однако так и не утвердили ни одной стратегии. Воду для Крыма в основном берут из-под земли.

Часть Симферополя из-за аварии осталась без воды. Из-за аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения часть крымской столицы в воскресенье осталась без воды, сообщает ГУП РК «Вода Крыма».