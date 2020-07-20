Власть
Бывший симферопольский инспектор получил тюремный срок за взятку
В крымской столице осужден бывший сотрудник ГИБДД за взятку в размере 35 тысяч рублей.
Об этом сообщила пресс-служба Железнодорожного районного суда Симферополя.
Как установил суд, сотрудник ГИБДД остановил автомобиль за ряд административных правонарушений. В салоне патрульного автомобиля, инспектор предложил водителю решить эту проблему с помощью взятки в размере 35 тысяч рублей, на что тот согласился.
Однако, как вскоре выяснилось, водитель действовал в рамках эксперимента, которые запланировали сотрудники МВД.
«Суд признал бывшего сотрудника ГИБДД виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы и штраф в размере 140 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе.
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