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Власть

Бывший симферопольский инспектор получил тюремный срок за взятку

10:05 понедельник, 20 июля 2020
Симферополь

В крымской столице осужден бывший сотрудник ГИБДД за взятку в размере 35 тысяч рублей.

Об этом сообщила пресс-служба Железнодорожного районного суда Симферополя.

Как установил суд, сотрудник ГИБДД остановил автомобиль за ряд административных правонарушений. В салоне патрульного автомобиля, инспектор предложил водителю решить эту проблему с помощью взятки в размере 35 тысяч рублей, на что тот согласился.

Однако, как вскоре выяснилось, водитель действовал в рамках эксперимента, которые запланировали сотрудники МВД.

«Суд признал бывшего сотрудника ГИБДД виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы и штраф в размере 140 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе.

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