Американцы нашли в Сирии боевых дельфинов из Крыма

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Военно-морской флот России отправил в Сирию группу тренированных военных дельфинов предположительно из Севастополя.

К таким выводам на страницах Forbes пришел колумнист под ником «H I Sutton», специализирующийся на аэрокосмической и оборонной тематиках.

В качестве аргумента автор использует якобы космические снимки 2018 года побережья Тартуса, где видно находящиеся у причала плавучие загоны. В них, по мнению колумниста американского журнала, и содержатся военные дельфины.

«Встречая раньше подобные ограды на российских военных базах в Черном море и Арктике, я сразу понял, что это такое, - пояснил мистер Саттон. – Дельфины, скорее всего, будут использоваться для противодействия вражеским водолазам, которые могут попытаться устроить диверсию против кораблей в порту. Млекопитающие также могут использоваться для подъема с морского дна разных объектов и для выполнения разведывательных задач».

Автор также отметил, что дельфины были привезены в Сирию, вероятнее всего, из подразделений, базирующихся на Черном море, в Крыму и Севастополе. Маленькие размеры плавучих загонов теоретик объяснил тем, что пристанище временное. Кроме того, по наблюдениям мистера Саттона, загоны пробыли возле Тартуса всего несколько месяцев, с сентября по декабрь 2018 года.

В качестве другого аргумента в пользу своей теории американский журналист приводит историю о прирученной белухе, на которую рыбаки наткнулись у берегов Норвегии в 2019 году. Животное было экипировано специальной упряжью и фотокамерой, что в глазах зарубежной прессы моментально превратило кита в российского шпиона, сбежавшего с ближайшей военно-морской базы РФ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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