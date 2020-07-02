Происшествия
Замечтавшись, «прыгнул» со скалы: в Севастополе Mercedes сорвался в обрыв
фото © Автопартнёр.Крым
В Севастополе с обрыва в районе мыса Фиолент сорвался белый Mercedes.
Происшествие случилось сегодня, 2 июля, в районе 11:30 утра. По словам очевидцев, девушка, любовавшаяся видами свысока, забыла поставить собственный автомобиль на ручной тормоз.
«Мой муж был очевидцем этого происшествия. Он находился в море напротив Фиолента. В какой-то момент он увидел, как летит машина со скалы. МЧС быстро и оперативно прибыли на место. Автомобиль – белый Mercedes, номера были московские», – сообщила местная жительница.
В пресс-службе ГУ МЧС по городу Севастополю рассказали, что в результате инцидента никто не пострадал.
«Пока достать автомобиль не представляется возможным – он застрял между скал», – уточнили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Замечтавшись, «прыгнул» со скалы: в Севастополе Mercedes сорвался в обрыв фото
В Севастополе с обрыва в районе мыса Фиолент сорвался белый Mercedes.
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