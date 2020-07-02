Власти Крыма: число открывающихся отелей растет каждый день

фото © crimeanblog.blogspot.com

В Крыму продолжает пополняться список отелей и санаториев, которые изъявили желание официально начать работу в курортный сезон, соблюдая требования Роспотребнадзора.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«420 (отелей и санаториев – ред.) – это информация на вчерашний день, а она каждый день обновляется. Сегодня это количество точно увеличится. Задача отельеров, что мы, собственно, помогаем им сделать, – соблюсти все рекомендации. Каждый из них взял на себя обязательства, отправил соответствующее письмо и должен понимать, что исполнение этих требований не только необходимо, но и обязательно», - отметил министр.

Чиновник напомнил, что по прогнозам, в Крым только за июль приедет около полутора миллионов российских туристов, что в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции накладывает определенные обязательства как на тех, кто задействован в туристической отрасли, так и на остальных крымчан.

«Если говорить по-честному, высокий сезон в Крыму – это все-таки июль-август. И наша задача – сделать так, чтобы как минимум 5-6 месяцев в году был высокий сезон, но при этом нужно говорить о перспективах, о планах на следующий год, понимать, что мы можем усовершенствовать. Потому что ограничения могут сохраниться, к сожалению, на достаточно длительное время, - предупредил Волченко. – Все услышали рекомендации, которые следует выполнять, и надеюсь, эксцессов у нас не будет».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пляжный сезон в Крыму открыт: дистанцию никто не соблюдает. С сегодняшнего дня Республика Крым открывает межсубъектовый туризм, приступая к отсроченному из-за COVID курортному сезону.

В Крыму посчитали отели, готовые принять отдыхающих. Более 400 отелей и санаториев Крыма заявили о готовности работать в курортный сезон с соблюдением требований Роспотребнадзора.

В Крыму начали проверки санаториев, гостиниц и пляжей. Представители Минкурортов РК, Минздрава, Роспотребнадзора и руководителей администраций курортных регионов, вошедшие в рабочие группы, проводят консультационные выезды и проверки объектов размещения и пляжей в преддверии запуска межсубъектового туризма на территории Крыма.

Власти Крыма уже знают каким будет турпоток в июле. В июле крымские курорты посетят более миллиона туристов, прогнозирует министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.