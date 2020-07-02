В Симферополе помутнела вода в кранах, власти придумали «отмазку»

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В связи с увеличением количества паводков, в последнее время повысилась мутность в поверхностных источниках водоснабжения города Симферополя.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя со ссылкой на «Воду Крыма».

По химическим, микробиологическим и другим показателям поступающая питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая», за исключением превышения по органолептическому показателю мутности.

В ресурсоснабжающем предприятии подчеркнлуи, что ГУП РК «Вода Крыма» принимает все возможные меры для приведения качества воды в соответствия нормативным требованиям и приносит извинения за временные неудобства.

«Наши объекты работают круглосуточно, персонал находится на местах. Вода очищается, но началась сильная мутность из-за обильных осадков. Ориентировочно, в ближайшую неделю муть осядет», - сказал Данилович.

Он пояснил, что мутность в водохранилищах, обеспечивающих водой крымскую столицу, повысилась из-за обильных осадков.

«Источником водоснабжения Симферополя являются три водохранилища – Симферопольское, Партизанское и Аянское. У каждого из них свои очистные сооружения, поэтому жалобы локальные. Где-то дождей в горах и предгорьях прошло больше , что увеличило мутность Партизанского водохранилища, где-то меньше, поэтому в Аянском иная ситуация», - пояснил специалист.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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