Коронавирус в Крыму
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В Севастополе запретили курить кальяны и ходить в лес
фото © Новости Крыма
Власти Севастополя до 31 июля запретили курить кальяны в кафе и ресторанах, а также посещать лес.
Об этом говорится в указе о временно исполняющего обязанности главы правительства города Михаила Развожаева о введении на территории Севастополя режима повышенной готовности.
«Запретить до 31 июля 2020 года курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и аналогичных объектах, в том числе доставку кальянов на дом; посещение лесов, природных парков», – указано в тексте документа.
На этот же период приостанавливается работа «кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в учреждениях социального обслуживания».
В Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 235 человек. В настоящий момент в стационарах находятся 44 человека. Выздоровели 179 человек, четверо умерли.
В тексте использованы материалы: Новый день
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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