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Коронавирус в Крыму

В Севастополе запретили курить кальяны и ходить в лес

В Севастополе запретили курить кальяны и ходить в лес

фото © Новости Крыма

Власти Севастополя до 31 июля запретили курить кальяны в кафе и ресторанах, а также посещать лес.

Об этом говорится в указе о временно исполняющего обязанности главы правительства города Михаила Развожаева о введении на территории Севастополя режима повышенной готовности.

«Запретить до 31 июля 2020 года курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и аналогичных объектах, в том числе доставку кальянов на дом; посещение лесов, природных парков», – указано в тексте документа.

На этот же период приостанавливается работа «кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в учреждениях социального обслуживания».

В Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 235 человек. В настоящий момент в стационарах находятся 44 человека. Выздоровели 179 человек, четверо умерли.​

В тексте использованы материалы: Новый день

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

На фирму в Крыму завели дело из-за невыплаты 20 млн рублей налогов. Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму свыше 20 миллионов рублей.

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