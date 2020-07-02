В пещере «Таврида» нашли кости древнего носорога

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Ученые Крыма, Москвы и Екатеринбурга, продолжающие исследовать пещеру Таврида, обнаружили зубы и ребра молодой особи древнего носорога стефаноринуса.

Это первая подобная находка, сообщили в пресс-службе КФУ.

«Это двурогий носорог, похожий на современного африканского, около 2 м высотой и 3,5 м в длину. Кроме костей носорога, мы нашли рог крупной антилопы, возможно, это вид, которого мы ранее в пещере не находили. Есть кости быков, фаланга саблезубого тигра гомотерия», - перечислил ведущий методист зоомузея КФУ Дмитрий Старцев.

Большая часть этих костей найдена в той части пещеры, где располагалось логово хищников. В проходе на пути к логову палеонтологам также удалось обнаружить кости мелких позвоночных.

«Для палеоэкологии очень важно, какие животные жили на территории вокруг пещеры, какие условия окружающей среды были в то время. И грызуны помогут нам остаточно точно показать возраст отложений, это индикаторы. Сейчас мы говорим о возрасте 1,5 – 1,8 миллиона лет, а изучение костных остатков поможет уточнить эти данные», - отметил сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных РАН Дмитрий Гимранов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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