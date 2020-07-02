Происшествия
В Крыму мужчина до смерти забил двоих собутыльников
Жителя Бахчисарайского района приговорили к 8 годам колонии строгого режима за то, что избил двоих мужчин до смерти.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
Трагедия произошла в феврале 2020 года: 32-летний подсудимый находился в гостях в частном доме у двоих мужчин. Компания выпивала, начались пьяные споры. Конфликт перерос в драку.
Сначала гость избил одного из жильцов, нанеся тому 17 ударов в область лица и головы, затем в спальне напал на второго мужчину.
«Подсудимый <…> нанес еще одному потерпевшему ладонью руки не менее 10 ударов в область головы и лица, от чего тот упал на пол, после чего подсудимый нанес еще не менее четырех беспорядочных ударов правой ногой», - пояснили в пресс-службе ведомства.
От сильных побоев оба мужчины скончались. Бахчисарайский райсуд в обоих случаях признал подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, и приговорил к восьми годам строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, уточнили в прокуратуре.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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