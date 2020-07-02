В Крыму мужчина до смерти забил двоих собутыльников

Жителя Бахчисарайского района приговорили к 8 годам колонии строгого режима за то, что избил двоих мужчин до смерти.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Трагедия произошла в феврале 2020 года: 32-летний подсудимый находился в гостях в частном доме у двоих мужчин. Компания выпивала, начались пьяные споры. Конфликт перерос в драку.

Сначала гость избил одного из жильцов, нанеся тому 17 ударов в область лица и головы, затем в спальне напал на второго мужчину.

«Подсудимый <…> нанес еще одному потерпевшему ладонью руки не менее 10 ударов в область головы и лица, от чего тот упал на пол, после чего подсудимый нанес еще не менее четырех беспорядочных ударов правой ногой», - пояснили в пресс-службе ведомства.

От сильных побоев оба мужчины скончались. Бахчисарайский райсуд в обоих случаях признал подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, и приговорил к восьми годам строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, уточнили в прокуратуре.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольцы полгода брали кредиты незаконно. Микрокредитная организация 6 месяцев выдавала севастопольцам потребительские кредиты незаконно, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

В Симферополе дочь украла у матери золото на 200 тысяч рублей. В Симферополе оперативниками задержана подозреваемая в краже золота у своей матери-пенсионерки.

В Симферополе задержали серийных воров. Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Симферополю по подозрению в совершении серии краж на территории Крыма задержаны ранее неоднократно судимые за имущественные преступления 27-летний местный житель и 36-летний бахчисараец.

В Севастополе сотрудница обворовала кассу почтового отделения. Севастопольские полицейские задержали злоумышленницу, подозреваемую в краже денег из кассы.