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Происшествия

В Крыму мужчина до смерти забил двоих собутыльников

08:28 четверг, 2 июля 2020

Жителя Бахчисарайского района приговорили к 8 годам колонии строгого режима за то, что избил двоих мужчин до смерти.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Трагедия произошла в феврале 2020 года: 32-летний подсудимый находился в гостях в частном доме у двоих мужчин. Компания выпивала, начались пьяные споры. Конфликт перерос в драку.

Сначала гость избил одного из жильцов, нанеся тому 17 ударов в область лица и головы, затем в спальне напал на второго мужчину.

«Подсудимый <…> нанес еще одному потерпевшему ладонью руки не менее 10 ударов в область головы и лица, от чего тот упал на пол, после чего подсудимый нанес еще не менее четырех беспорядочных ударов правой ногой», - пояснили в пресс-службе ведомства.

От сильных побоев оба мужчины скончались. Бахчисарайский райсуд в обоих случаях признал подсудимого виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, и приговорил к восьми годам строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, уточнили в прокуратуре.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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