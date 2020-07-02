Власть
В Крыму будут судить главу сельского поселения
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении председателя Красноармейского сельского совета — главы администрации Красноармейского сельского поселения.
Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК РФ).
Следственным отделом по городу Красноперекопску установлено, что между администрацией Красноармейского сельского поселения и ООО «Крым-Траст» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству Дома культуры. Глава поселения, достоверно зная, что работы выполнены в неполном объеме, объект в эксплуатацию не введен, строительство не завершено, неправомерно подписала акты о приемке выполненных работ. На основании вышеуказанных документов администрацией Красноармейского сельского поселения на расчетный счет ООО «Крым-Траст» всего было перечислено почти 12 миллионов рублей, то есть 100 % от цены контракта, при этом работы по строительству в полном объеме не выполнены, объект в эксплуатацию не введен.
Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы, стоимость фактически выполненных работ составила 5 млн рублей.
Противоправные действия главы поселения повлекли причинение значительного материального ущерба Красноармейскому сельскому поселения на общую сумму более 6,5 млн рублей.
Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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