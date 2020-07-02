В Керчи завершили расследование уголовного дела из-за дома для детей-сирот

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности начальника управления ЖКХ администрации города Керчи.

Он обвиняется в халатности, то есть неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, причинившем особо крупный ущерб (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ).

Следственным отделом по городу Керчи установлено, что в декабре 2019 года действующий на тот момент и.о начальника управления ЖКХ администрации города Керчи (являясь руководителем контрактной службы управления ЖКХ) заключил с ООО «Технопласт» контракт на приобретение в муниципальную собственность квартир для их дальнейшего предоставления по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

И.о. начальника управления ЖКХ администрации города Керчи, не убедившись в наличии всей технической документации на приобретаемое жилье, подписал акты приема-передачи на 25 квартир, которые не были благоустроены и пригодны для проживания ввиду их несоответствия санитарно-гигиеническим требованиям, нормам пожарной безопасности. На основании подписанных актов фирме было переведено более 39 миллионов рублей за неблагоустроенные помещения.

Неисполнение должностным лицом своих обязанностей повлекло существенные нарушения прав и законных интересов граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на положенное им комфортное жилье, а также причинение бюджетной системе Российской Федерации ущерба в особо крупном размере.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокуратурой обвинительным заключением оно в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ход расследования находился на контроле центрального аппарата Следственного комитета России и руководства Главного следственного управления. Расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Технопласт», обвиняемого в сбыте товара, не отвечающего требованиям безопасности, и мошенничестве в особо крупном размере (ч.1 ст. 238, ч.4 ст.159 УК РФ), в настоящее время продолжается.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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