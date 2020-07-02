В ФСБ заявили, что накрыли канал синтетических наркотиков в Крыму

Подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика «мефедрона» обнаружили в Севастополе сотрудники Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Химиками» оказались две местные жительницы, 32 и 39 лет. Нарколабораторию женщины оборудовали в одной из квартир в ноябре 2019 года, произведенное сбывали оптом через «закладки» по всему Севастополю.

Лабораторию правоохранители накрыли в конце июня: женщин задержали как раз после приготовления очередной партии.

При обыске лаборатории оперативники изъяли около килограмма готового мефедрона, прекурсоры и реактивы для его производства, а также оборудование. Парочке, против которой возбудили уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотиков в крупном размере, грозит до двадцати лет лишения свободы.

Одновременно с лабораторией сотрудникам ФСБ удалось выйти на след двух наркокурьеров из Симферополя, которые, по сведениям правоохранителей, могли изъять одну из закладок, устроенных севастопольскими производителями. Выяснилось, что в Севастополе мужчины сбывали синтетические наркотики, привезенные из Липецка, а изъятую в Севастополе «закладку» собирались сбыть в Краснодарском крае, разбив на партии поменьше.

«В результате спецоперации из незаконного оборота изъято порядка 2,5 кг наркотического средства «мефедрон» на общую сумму по ценам «черного рынка» около 6,75 миллиона рублей», - обобщили ущерб в Управлении ФСБ.

Курьеры также заработали уголовные дела по статье за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В данный момент все фигуранты находятся под стражей, пока правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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