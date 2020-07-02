Власть
В ФСБ сказали, что не выпустят крымчан с полуострова по украинским документам
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Пресс-служба ФСБ распространила заявление по теме выезда крымчан с территории полуострова.
В частности в сообщении говорится, что «крымчан с российским гражданством не выпустят из Крыма по паспорту Украины и привлекут к административному штрафу».
«Попытки пересечения гражданами РФ государственной границы по паспорту иного государства наказывается привлечением к административной ответственности по части 1 статьи 18.1 КоАП РФ и штрафом от двух тысяч до пяти тысяч рублей на каждого нарушителя, пояснили в ФСБ. Кроме того, нарушителю будет отказано в пересечении государственной границы», - подчеркнули в ведомстве.
Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым разъясняет, что «гражданин РФ имеющий также иное гражданство рассматривается российским законодательством как гражданин России и может пересекать государственную границу только по российскому паспорту».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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