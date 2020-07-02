Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.2
воздух +27
море +23

Происшествия

В Феодосии проводили опасные для жизни мастер-классы

17:18 четверг, 2 июля 2020
Феодосия

В Феодосии на территории неработающей офсетной фабрики организовали арт-галерею, где проводили культмассовые мероприятия и мастер-классы.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Феодосии.

В рамках мониторинга территории Феодосийского городского округа сотрудниками управления муниципального контроля Администрации города Феодосии установлен факт ведения деятельности в разрез земельного законодательства, требований технической и пожарной безопасности.

Так, на территории по адресу: г. Феодосия, ул. Земская, 6 располагается комплекс капитальных строений офсетной фабрики. Деятельность по профилю офсетного производства не осуществляется продолжительное время. В связи с этим вид деятельности фактического пользования изменен.

При осмотре было установлено, что в цехах фабрики располагается арт-галерея «Оффсетка», где проводятся мастер-классы, репетиторство, организованы выставочные площади для экспозиции картин и изделий из керамики. Также здесь размещены фигуры из металлических конструкций. Экспонаты размещены на открытых конструкциях зданий и внутри производственных цехов.

При этом здание не предусмотрено для проведения культурно-массовых мероприятий и выставок, как несоответствующее техническим требованиям безопасности при проведении данных мероприятий: отсутствуют эвакуационные выходы и система пожарной безопасности. Также отсутствует информация о технических характеристиках возведенных конструкций (тип крепления, качество изготовления, документация о проводимых перепланировках или реконструкций). Данные признаки в совокупности указывают на возможную угрозу возникновения чрезвычайной ситуации, угрозу жизни и здоровью граждан.

Учитывая, что существуют примеры обрушений из-за допущенных нарушений конструкций зданий, пожаров при несоблюдении норм противопожарной безопасности, повлекшие человеческие жертвы, Администрацией по данному факту подготовлены материалы и направлены в Службу государственного строительного надзора и в МЧС Республики Крым для принятия мер реагирования в рамках своих полномочий. 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Феодосии обнаружили незаконные перевозки на воде. Сотрудники управления муниципального контроля во время контрольного рейда обнаружили незаконную предпринимательскую деятельность по оказанию услуг пассажирских перевозок на водном транспорте.

В Севастополе запретили курить кальяны и ходить в лес. Власти Севастополя до 31 июля запретили курить кальяны в кафе и ресторанах, а также посещать лес.

Осужденного в Киеве экс-депутата парламента Крыма взяли под стражу. Украинские силовики задержали бывшего депутата крымского парламента Василия Ганыша, осужденного за государственную измену.

На фирму в Крыму завели дело из-за невыплаты 20 млн рублей налогов. Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму свыше 20 миллионов рублей.

Происшествия
Замечтавшись, «прыгнул» со скалы: в Севастополе Mercedes сорвался в обрыв

Замечтавшись, «прыгнул» со скалы: в Севастополе Mercedes сорвался в обрыв фото

В Севастополе с обрыва в районе мыса Фиолент сорвался белый Mercedes.

Происшествия
Стихия в Крыму: оборванные ЛЭП и подтопленные улицы

Стихия в Крыму: оборванные ЛЭП и подтопленные улицы

Сильный ливень с крупным градом и шквальный ветер обрушились в четверг на западные регионы Крыма. В Саках половина города осталась без света, часть улиц оказались подтопленными.

Курортный сезон
«Туристического бума не будет»: ожидания и реальность курортного сезона в Крыму

«Туристического бума не будет»: ожидания и реальность курортного сезона в Крыму

С 1 июля Крым может принимать туристов из России при условии соблюдения ряда противоэпидемиологических мер. Это начало второго этапа выхода из карантина согласно плану властей полуострова.

Власть
В Симферополе помутнела вода в кранах, власти придумали «отмазку»

В Симферополе помутнела вода в кранах, власти придумали «отмазку»

В связи с увеличением количества паводков, в последнее время повысилась мутность в поверхностных источниках водоснабжения города Симферополя.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации