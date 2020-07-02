В Феодосии проводили опасные для жизни мастер-классы

В Феодосии на территории неработающей офсетной фабрики организовали арт-галерею, где проводили культмассовые мероприятия и мастер-классы.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Феодосии.

В рамках мониторинга территории Феодосийского городского округа сотрудниками управления муниципального контроля Администрации города Феодосии установлен факт ведения деятельности в разрез земельного законодательства, требований технической и пожарной безопасности.

Так, на территории по адресу: г. Феодосия, ул. Земская, 6 располагается комплекс капитальных строений офсетной фабрики. Деятельность по профилю офсетного производства не осуществляется продолжительное время. В связи с этим вид деятельности фактического пользования изменен.

При осмотре было установлено, что в цехах фабрики располагается арт-галерея «Оффсетка», где проводятся мастер-классы, репетиторство, организованы выставочные площади для экспозиции картин и изделий из керамики. Также здесь размещены фигуры из металлических конструкций. Экспонаты размещены на открытых конструкциях зданий и внутри производственных цехов.

При этом здание не предусмотрено для проведения культурно-массовых мероприятий и выставок, как несоответствующее техническим требованиям безопасности при проведении данных мероприятий: отсутствуют эвакуационные выходы и система пожарной безопасности. Также отсутствует информация о технических характеристиках возведенных конструкций (тип крепления, качество изготовления, документация о проводимых перепланировках или реконструкций). Данные признаки в совокупности указывают на возможную угрозу возникновения чрезвычайной ситуации, угрозу жизни и здоровью граждан.

Учитывая, что существуют примеры обрушений из-за допущенных нарушений конструкций зданий, пожаров при несоблюдении норм противопожарной безопасности, повлекшие человеческие жертвы, Администрацией по данному факту подготовлены материалы и направлены в Службу государственного строительного надзора и в МЧС Республики Крым для принятия мер реагирования в рамках своих полномочий.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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