Происшествия
В Феодосии проводили опасные для жизни мастер-классы
В Феодосии на территории неработающей офсетной фабрики организовали арт-галерею, где проводили культмассовые мероприятия и мастер-классы.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Феодосии.
В рамках мониторинга территории Феодосийского городского округа сотрудниками управления муниципального контроля Администрации города Феодосии установлен факт ведения деятельности в разрез земельного законодательства, требований технической и пожарной безопасности.
Так, на территории по адресу: г. Феодосия, ул. Земская, 6 располагается комплекс капитальных строений офсетной фабрики. Деятельность по профилю офсетного производства не осуществляется продолжительное время. В связи с этим вид деятельности фактического пользования изменен.
При осмотре было установлено, что в цехах фабрики располагается арт-галерея «Оффсетка», где проводятся мастер-классы, репетиторство, организованы выставочные площади для экспозиции картин и изделий из керамики. Также здесь размещены фигуры из металлических конструкций. Экспонаты размещены на открытых конструкциях зданий и внутри производственных цехов.
При этом здание не предусмотрено для проведения культурно-массовых мероприятий и выставок, как несоответствующее техническим требованиям безопасности при проведении данных мероприятий: отсутствуют эвакуационные выходы и система пожарной безопасности. Также отсутствует информация о технических характеристиках возведенных конструкций (тип крепления, качество изготовления, документация о проводимых перепланировках или реконструкций). Данные признаки в совокупности указывают на возможную угрозу возникновения чрезвычайной ситуации, угрозу жизни и здоровью граждан.
Учитывая, что существуют примеры обрушений из-за допущенных нарушений конструкций зданий, пожаров при несоблюдении норм противопожарной безопасности, повлекшие человеческие жертвы, Администрацией по данному факту подготовлены материалы и направлены в Службу государственного строительного надзора и в МЧС Республики Крым для принятия мер реагирования в рамках своих полномочий.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Феодосии обнаружили незаконные перевозки на воде. Сотрудники управления муниципального контроля во время контрольного рейда обнаружили незаконную предпринимательскую деятельность по оказанию услуг пассажирских перевозок на водном транспорте.
В Севастополе запретили курить кальяны и ходить в лес. Власти Севастополя до 31 июля запретили курить кальяны в кафе и ресторанах, а также посещать лес.
Осужденного в Киеве экс-депутата парламента Крыма взяли под стражу. Украинские силовики задержали бывшего депутата крымского парламента Василия Ганыша, осужденного за государственную измену.
На фирму в Крыму завели дело из-за невыплаты 20 млн рублей налогов. Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму свыше 20 миллионов рублей.
Замечтавшись, «прыгнул» со скалы: в Севастополе Mercedes сорвался в обрыв фото
В Севастополе с обрыва в районе мыса Фиолент сорвался белый Mercedes.
Стихия в Крыму: оборванные ЛЭП и подтопленные улицы
Сильный ливень с крупным градом и шквальный ветер обрушились в четверг на западные регионы Крыма. В Саках половина города осталась без света, часть улиц оказались подтопленными.
«Туристического бума не будет»: ожидания и реальность курортного сезона в Крыму
С 1 июля Крым может принимать туристов из России при условии соблюдения ряда противоэпидемиологических мер. Это начало второго этапа выхода из карантина согласно плану властей полуострова.
Мэр Ялты вышел убирать набережную в новой скандальной форме для дворников
В Ялте глава администрации города Иван Имгрунт 1 июля вышел мыть набережную в новой спецодежде для дворников, которую презентовали ранее.
вчера
В Симферополе помутнела вода в кранах, власти придумали «отмазку»
В связи с увеличением количества паводков, в последнее время повысилась мутность в поверхностных источниках водоснабжения города Симферополя.