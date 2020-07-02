Курортный сезон
Развитие сюжета: Власти Крыма: число открывающихся отелей растет каждый день ● Эксперты отмечают рост количества «диких» туристов в Крыму ● Пляжный сезон в Крыму открыт: дистанцию никто не соблюдает ● В Крыму посчитали отели, готовые принять отдыхающих ● В Крыму начали проверки санаториев, гостиниц и пляжей
В Феодосии обнаружили незаконные перевозки на воде
Сотрудники управления муниципального контроля во время контрольного рейда обнаружили незаконную предпринимательскую деятельность по оказанию услуг пассажирских перевозок на водном транспорте.
Владелец и управляющий судном «Фортуна» предоставлял услуги морской прогулки по Феодосийскому заливу в месте, не предназначенном для швартовки и посадки пассажиров.
Также сотрудники зафиксировали факт превышения численности пассажиров, что является грубым нарушением и влечет за собой угрозу жизни и здоровью граждан. С предпринимателем провели разъяснительную работу.
Сотрудники муниципального контроля формируют пакет документов для передачи материалов в транспортную полицию и налоговую инспекцию, которые примут меры административного воздействия на нарушителя.
Администрация города обращается к жителям и гостям Феодосии проявлять осторожность и не пользоваться услугами недобросовестных перевозчиков.
В тексте использованы материалы: Кафа
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