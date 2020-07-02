В Феодосии обнаружили незаконные перевозки на воде

Сотрудники управления муниципального контроля во время контрольного рейда обнаружили незаконную предпринимательскую деятельность по оказанию услуг пассажирских перевозок на водном транспорте.

Владелец и управляющий судном «Фортуна» предоставлял услуги морской прогулки по Феодосийскому заливу в месте, не предназначенном для швартовки и посадки пассажиров.

Также сотрудники зафиксировали факт превышения численности пассажиров, что является грубым нарушением и влечет за собой угрозу жизни и здоровью граждан. С предпринимателем провели разъяснительную работу.

Сотрудники муниципального контроля формируют пакет документов для передачи материалов в транспортную полицию и налоговую инспекцию, которые примут меры административного воздействия на нарушителя.

Администрация города обращается к жителям и гостям Феодосии проявлять осторожность и не пользоваться услугами недобросовестных перевозчиков.

В тексте использованы материалы: Кафа

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