В Феодосии обещают построить новый физкультурный комплекс со скейтодромом

Феодосийские власти заключили муниципальный контракт с организацией «Южные Инновации» на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса.

Об этом сообщается на официальном сайте администрации Феодосии.

По данным ресурса, ФОК будет состоять из нескольких помещений. В первом разместятся игровой универсальный спортивный зал 45 на 24 метров с трибунами для полусотни болельщиков, а также скалодром. Во втором - зал для занятий художественной гимнастикой и борьбой. Оба помещения будут оснащены типовыми душевыми и раздевалками.

«Помещение, не относящееся к категории «спортивный зал» будет использоваться для проведения городских и региональных шахматных турниров, обучающих семинаров по различным видам единоборств, молодежных квестов и других спортивно-массовых мероприятий», - говорится в сообщении пресс-службы администрации.

По данным сайта РСТ- тендер, заказчиком выполнения проектных работ выступило феодосийское управление капстроительства. Начальная цена контракта на изготовление проекта составляла 4,8 млн. рублей. По итогам торгов, победителем которых стало симферопольское ООО «Южин», цена контракта снизилась до 3,28 млн. рублей.

В соответствии с техническим заданием, проект также должен учесть озеленение не менее четверти площади прилегающей территории, укладку тротуарной плитки, ограждение по периметру, обустройство подъездных дорог к зданиям, сооружениям и коммуникациям, привязку инженерных сетей, организацию парковки. Все сооружения должны отвечать требованиям доступности для детей с особенностями здоровья.

«Этот физкультурный комплекс будет расположен на территории городского стадиона им. Владимира Шайдерова. Программа федеральная, средства идут через министерство спорта РК. Наша задача – сделать проект, получить положительное заключение», - пояснил ситуацию глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко и добавил, что постараются успеть получить проект в этом году, чтобы в следующем уже начать строить.

Кроме футбольного поля будет построена универсальная площадка для игры в баскетбол и волейбол, теннисный корт, скалодром, трибуны на 500 мест, два спортивных зала по 300 кв.м, беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, табло, мачты освещения футбольного поля и ограждения.

По словам Бовтуненко, кроме перечисленных объектов, на территории, прилегающей к комплексу, также планируют разместить компактный скейт-парк. На сегодняшний день такая площадка в городе отсутствует, с просьбой ее организовать в администрацию города неоднократно обращались местные молодежные организации.

Еще один скейтодром в перспективе появится в феодосийском поселке Приморский, где также запланирована реализация большого спортивного инфраструктурного проекта:

«В мае 2020 года заключен контракт с проектной организацией ООО «Факел Юг» на выполнение проекта реконструкции стадиона спортивной школы № 2 в поселке Приморский. Стоимость контракта составила 2,4 млн. рублей», - сообщили в пресс-службе администрации города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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