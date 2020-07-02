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Украинские военные «уничтожили» вражескую подлодку в Черном море
Морская авиационная бригада военно-морских сил Украины завершила пятидневные летно-тактические учения в Николаевской области.
Военные отрабатывали различные сценарии применения подразделений во время обеспечения действий сил ВМС, сообщила пресс-служба Минобороны страны.
По данным ведомства, к учениям были привлечены почти весь личный состав части, вертолеты Ми-14, Ми-8 и самолеты Ан-26.
«Экипажи совершенствовали летные навыки, проводили полеты в зоне и по кругу. Отрабатывали также варианты поиска и оказания неотложной помощи как гражданским лицам, терпящим бедствие, так и пилотам, их эвакуацию поисково-спасательным вертолетом», – говорится в сообщении.
Одна из главных задач учений - развертывание по тревоге, подготовка внебазового аэродрома к приему авиатехники, организация полевого лагеря с командным пунктом.
«Кульминацией учений стал поиск и отслеживание субмарины противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов. Были отработаны и элементы перевозки и десантирования в заданный район сил морской пехоты», – добавили в Минобороны.
Ранее командующий операции Объединенных сил в Донбассе Сергей Наев сообщил, что украинские военные усилили разведку и повысили боевые возможности вооруженных сил на крымском направлении. Это связано с опасениями Украины по поводу возможного «военного вторжения» российских военных в южные регионы страны с целью возобновления подачи днепровской воды в Крым.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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