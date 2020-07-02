«Туристического бума не будет»: ожидания и реальность курортного сезона в Крыму

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С 1 июля Крым может принимать туристов из России при условии соблюдения ряда противоэпидемиологических мер. Это начало второго этапа выхода из карантина согласно плану властей полуострова.

С 15 июня в Крыму был разрешен внутренний туризм, то есть объекты размещения работали для отдыхающих с местной регистрацией.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что уровень бронирования в крымских гостиницах и других объектах размещения на июль достигает 90% – при том, что уже 380 объектов размещения предоставили обязательства по открытию с 1 июля.

Хотя масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию никто не отменял, туристам при заселении больше не надо предоставлять справку об отсутствии коронавируса, которую ранее требовал Роспотребнадзор. В этих условиях, по мнению Вадима Волченко, показатели турпотока удастся увеличить за счет продления сезона вплоть до октября.

Председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта kurortexpert.com Александр Бурдонов рассказал о своих ожиданиях от позднего туристического сезона 2020 года.

– Сложно сказать, пользовались ли крымчане услугами внутреннего туризма с 15 июня, для этого пока недостаточно данных. На выходных, конечно, выезжали. О том, ринулись ли российские туристы с 1 июля, можно судить по автомобильному потоку на Керченском мосту и по загруженности аэропорта «Симферополь» – там поставили уже 170 рейсов. Надо посмотреть день-два, неделю, как оно будет, но я не удивлюсь, если Крым загрузят на 100%. Насколько я знаю, четырех-пятизвездочные объекты уже загружены по продажам. Вообще, 380 объектов, о которых сказали в Минкурортов, это примерно половина от общего числа. Чиновники давали прогноз, что в июле приедет миллион-полтора, но общая емкость объектов размещения в Крыму – 700-800 тысяч койко-мест. Значит, должно быть или два полных заезда по 14 дней, либо три заезда на 500 тысяч по 10 дней. Я думаю, это маловероятно.

Председательница Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова в интервью радио «Спутник в Крыму» заявила, что полуостров в этом году посещают нетипичные туристы. Например, это туристы-суточники из южных регионов России – то есть те, у кого получилось вырваться на день-два и съездить в места поблизости:

«Очень много людей едет из Южного федерального округа, в том числе из Краснодарского края. Не знаю, в чем причина, возможно, надоел свой берег – и люди едут на выходные или на туры выходного дня. Ведь смена обстановки – это уже тоже отдых… Все прекрасно понимают, что собственный транспорт в нынешних условиях – это все-таки более безопасно. Многие туристы так и говорят, притом, что это не дешевле… Также появился новый гость, который хочет дорогие отдельные коттеджи, с кухней, с возможностью нанять отдельного повара и горничную. Это люди, которые привыкли отдыхать в бунгало за границей. В этом году будет шанс их оставить навсегда у нас в гостях, поэтому нужно включить все свое обаяние. Но у нас на самом деле такое предложение ограничено. Думаю, еще неделя–две – и таких объектов в Крыму уже не будет».

Александр Бурдонов считает, что категории отдыхающих, о которых говорит Наталья Стамбульникова, не в новинку для Крыма.

– Такие туристы были всегда, главный вопрос – в процентном соотношении. Еще после открытия моста в Крым стали ездить россияне, живущие в радиусе 700 километров, то есть в радиусе одного дня поездки на машине. Естественно, учитывая нынешние требования к коллективным средствам размещения, популярность частного сектора, где этого нет, а также самостоятельного отдыха с палаткой резко увеличится. Такой экономный отдых предпочитают и по причинам падения платежеспособности. Что до туристов, которые привыкли ездить за границу на четыре-пять звезд, у них ситуация с финансами особо не изменилась, и они будут искать такой же уровень сервиса в Крыму. Следовательно, объекты этого класса, как я уже говорил, заполнятся первыми.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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