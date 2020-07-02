Цены в отелях Севастополя и Крыма сохранятся на докоронакризисном уровне

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма рассказала об особенностях посткарантинного отдыха в крымских гостиницах летом 2020.

1 июля Крым и Севастополь открылись для туристов со всех регионов России. При этом, пугать гостей полуострова взлетом цен отельеры не будут, уверена Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма (АСМОК), эксперт гостиничного бизнеса.

«Бизнесмен сегодня понимает, что в этом году главное не заработать, а выжить. Многие держат цены прошлого и даже позапрошлого года. Так что туристы могут быть спокойны: цены подниматься не будут», – заверила эксперт.

При этом Наталия Стамбульникова замечает, что вилка цен в крымских отелях существенна. Влияет множество факторов, в числе которых и близость к морю, и природные ландшафты, и логистика, и сервис.

Однако каждый отдыхающий имеет возможность выбрать достойный отдых за приемлемые для него деньги, говорит эксперт.

Основной диапазон цен: 1 800 — 10 000 рублей за номер в сутки. Средний чек — 3 000. Причем особенностью наступившего сезона, который последовал после пандемии и карантина, стал выросший спрос на отдых класса люкс, предполагающий максимальное уединение и комфорт.

«Сюда едут те люди, которые привыкли отдыхать за границей, которые снимают бунгало, шале — вот такой формат. В этом году как никогда вырос спрос на лакшери-сегмент, и его уже просто не хватает», — отмечает Стамбульникова.

Как и прежде многие отели порадуют скидками. Их предложат не только крымчанам и севастопольцам, как это было раньше, а жителям всего Южного федерального округа.

В эфире мы затронули особенности организации досуга, санитарные нормых. Гостья студии рассказала о турах выходного дня, «правильной звездности», программах лояльности и многом другом, что касается здешних гостиниц и что будет интересно отдыхающим — как приезжим, так и местным.

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