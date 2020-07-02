Топливо в Крыму зашагнуло за психологическую отметку в 50 рублей

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Сначала цена за литр колебалась туда-сюда словно пытаясь приучить крымчан к тому, что «за пятьдесят», это навсегда.

С введением грузового железнодорожного сообщения через Крымский мост официальными лицами было высказано предположение, что это должно привести к снижению цен на полуострове.

К сожалению, к снижению цен не привели грузовики, отправившиеся в мае 2018 года по Крымскому мосту и переставшие платить по 100 000 рублей за перевозку одной большегрузной машины на пароме.

Ранее сообщалось, что на заправочных станциях сети ATAN литр АИ-95 топлива теперь стоит 50,99 рублей. Сеть АЗС ТЭС продает его по 50,8 рублей за литр. С начала лета стоимость горючего на этих заправках выросла более чем на 5 процентов.

Поднялся в цене также бензин марки АИ-92 с 44,99 руб до 45,99 руб за литр (на АЗС ATAN) и дизельное топливо – с 48,99 до 49,59 рублей за литр.

Ранее в СМИ объяснили ситуацию колебаниями на товарно-сырьевой бирже в России. В апреле, когда произошло падение рынка нефти, в Крыму напротив ожидали снижения цен на топливо.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дефицит крымского бюджета достиг 275,3 млн рублей. На заседании второй сессии крымские парламентарии в двух чтениях одобрили отчет об исполнении бюджета Крыма за 2019 год с дефицитом в 275,3 миллиона рублей.

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