Происшествия
Стихия в Крыму: оборванные ЛЭП и подтопленные улицы
фото © Новости Крыма
Сильный ливень с крупным градом и шквальный ветер обрушились в четверг на западные регионы Крыма. В Саках половина города осталась без света, часть улиц оказались подтопленными.
Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.
«Половина города без света – восстановительные работы ведутся. Повалено 31 дерево. Есть подтопленные улицы, дороги и перекрестки. Вода стремительно убывает», – написал градоначальник в Facebook.
Также значительно повреждены крыши трех многоквартирных домов.
По словам Овдиенко, власти города определяют с ущерб и механизм восстановления повреждений.
Ранее МЧС Крыма сообщило, что днем и до конца суток 2 июля в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град и шквал до 20-25 м/с.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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