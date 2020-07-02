Стихия в Крыму: оборванные ЛЭП и подтопленные улицы

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Сильный ливень с крупным градом и шквальный ветер обрушились в четверг на западные регионы Крыма. В Саках половина города осталась без света, часть улиц оказались подтопленными.

Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.

«Половина города без света – восстановительные работы ведутся. Повалено 31 дерево. Есть подтопленные улицы, дороги и перекрестки. Вода стремительно убывает», – написал градоначальник в Facebook.

Также значительно повреждены крыши трех многоквартирных домов.

По словам Овдиенко, власти города определяют с ущерб и механизм восстановления повреждений.

Ранее МЧС Крыма сообщило, что днем и до конца суток 2 июля в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град и шквал до 20-25 м/с.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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