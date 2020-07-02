Происшествия
Спасатели дважды за сутки искали туристов на Ай-Петри
Специалисты «КРЫМ-СПАС» провели две поисково-спасательные операции на горе Ай-Петри, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Так, 30 июня в 15:40 в службу спасения поступило сообщение о том, что в горно-лесной местности по адресу: г.
Ялта, гора Таракташ турист, спускаясь с плато г. Ай-Петри, сбился с пути, находится на скальном участке. Самостоятельно выйти не может. Требуется помощь спасателей.
К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4 спасателей и 1 единицы техники.
По прибытии на место вызова приступили к поиску, в результате пострадавший был обнаружен и эвакуирован в безопасное место. В медицинской помощи не нуждается.
Кроме этого, в 18:45 в службу спасения поступило сообщение о том, что на плато г. Ай-Петри в районе «Куполов» заблудились два человека. Требуется помощь спасателей.
На поиски заблудившихся, также была направленна дежурная смена сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4 спасателей и 1 единицы техники.
— Спасатели, выяснив по телефону у пострадавших их местонахождение, приступили к поиску. В результате пострадавшие были обнаружены и эвакуированы на служебном автомобиле в п. Охотничий. В медицинской помощи не нуждались, — добавили в МЧС.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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