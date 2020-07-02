Власть
Севастополь может лишиться паромов
Севастополь может лишиться привычных паромов, давно ставших визитной карточкой города.
Такое опасение по телефонц высказали сотрудники Севморпорта в ходе дистанционного приема депутата Госдумы РФ Дмитрия Белика, пишет телеканал «Первый Севастопольский».
Как рассказал один из работников порта, паромы «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Истомин» хотят заменить на катер, который не подходит для переправы через Севастопольскую бухту.
«Мы работаем без разворота, у нас двухвинтовые суда. И старые паромы были такого типа, и новые. А они хотели одновинтовой, который ходит как катер обычный», – рассказал собеседник депутата, под «ними», вероятно, имея ввиду руководоство порта.
Дмитрий Белик, в свою очередь, заверил горожанина, что свяжется по этом вопросу с правительством Севастополя.
Напомним, в конце 2019 года паром «Адмирал Лазарев» вышел из строя. По словам сотрудников Севморпорта, он до сих пор находится в ремонте. В январе 2020-го врио Губернатора Михаил Развожаев поручил подготовить предложение по закупке нового судна.
«Это уже традиционный для Севастополя вид транспорта. Многие переезжают из центра на Северную сторону и обратно», – пояснил депутат.
Сейчас по Севастопольской бухте курсирует только один паром «Адмирал Истомин». В конце 2019 года его коллега «Адмирал Лазарев» вышел из строя. При этом в зимний период паромная переправа часто закрывалась из-за поломки судна.
В тексте использованы материалы: Форпост
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