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Севастополь и Екатеринбург будут вместе развивать туризм
Туристические центры Екатеринбурга и Севастополя подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Документ был подписан между Муниципальным казенным учреждением «Столица Урала» и Государственным автономным учреждением «Центр развития туризма» Севастополя.
Уральцы и севастопольцы договорились об обмене опытом и укреплении межрегиональных связей. Конечная цель соглашения – «создать единую общедоступную информационную среду в сфере туризма на территории России».
«Подписание соглашения заложило фундамент дружбы и сотрудничества, а опыт коллег из Екатеринбурга позволит крымскому городу-герою эффективно использовать имеющиеся ресурсы для привлечения туристического потока в Севастополь», – сказала директор ГАУ «Центр развития туризма» Валерия Бровцына.
Директор МКУ «Столица Урала» Алексей Котомцев в свою очередь выразил уверенность, что партнерство двух городов станет успешным, взаимовыгодным и плодотворным. Он отметил, что уральцев и крымчан объединяет то, что они живут в разных, но уникальных своей историей городах, которые стоит посетить российским и иностранным туристам.
Как сообщалось ранее, туристический сезон в Крыму официально стартовал в этом году 1 июля. На въезде в Севастополь отменены проверки на блокпостах, которые работали с начала апреля из-за пандемии коронавируса.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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