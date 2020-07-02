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Самым протестным городом Крыма стала Керчь

12:31 четверг, 2 июля 2020
Керчь
Самым протестным городом Крыма стала Керчь

фото © po-krymu.ru

В Крыму поддержали поправки в Конституцию России.

Голосовать за изменение основного закона страны в Республике Крым могли 1 млн 361 тыс 606 человек – именно столько было внесено в списки для голосования на момент его окончания.

Согласно данным ЦИК РФ, всего за 7 дней голосования было выдано 1 млн 110 тыс 267 бюллетеней. Таким образом, явка составила 81,54%. В урнах оказались 1 млн 109 тыс 682 бюллетеня, куда делись еще 585 – не сообщается.

Из принявших участие в голосовании поправки поддержали 89,93% (997 тыс 952 человека), 9,22% (102 тыс 360) проголосовали против. 9 тыс 370 бюллетеней сочли недействительными.

Из территорий наибольший процент поддержки отмечен в Первомайском районе – 92,77% от голосовавших, Нижнегорском – 91,71% и в Красноперекопском – 91,4%. В последнем зафиксирован самый низкий уровень протестного голосования – 2,55%. И больше всего испорченных бюллетеней – 1 тыс 87, что составляет 6%.

В Симферополе более 90% поддержки высказали во всех районах, самвй выскоий показатель – в Киевском.

Самым протестным городом РК стала Керчь, где против поправок высказались 12,68% участников голосования ( за – 86,49%). На втором месте Армянск – против 12,32%. На третьем Кировский район – 11,3%, на четвертом Бахчисарайский – 10,22% против.

В тексте использованы материалы: Новый день

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