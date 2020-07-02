Власть
Сад дикорастущих трав появится в центре Симферополя
В центре Симферополя продолжаются работы в рамках третьего этапа реконструкции Екатерининского сада. На его территории появится новый объект.
Об этом сообщили в симферопольской администрации.
«В рамках проекта благоустройства запланировано создание интересного объекта - «Сад дикорастущих трав», так как важным аспектом является озеленение реконструируемой территории. В саду будет высажено множество растений и деревьев, для которых предусмотрено устройство автополива», - рассказала начальник отдела по формированию комфортной городской среды департамента городского хозяйства Екатерина Мищенко.
Она уточнила, на сегодня работы в рамках третьего этапа реконструкции Екатерининского сада выполнены более чем на 20%.
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