Сад дикорастущих трав появится в центре Симферополя

В центре Симферополя продолжаются работы в рамках третьего этапа реконструкции Екатерининского сада. На его территории появится новый объект.

Об этом сообщили в симферопольской администрации.

«В рамках проекта благоустройства запланировано создание интересного объекта - «Сад дикорастущих трав», так как важным аспектом является озеленение реконструируемой территории. В саду будет высажено множество растений и деревьев, для которых предусмотрено устройство автополива», - рассказала начальник отдела по формированию комфортной городской среды департамента городского хозяйства Екатерина Мищенко.

Она уточнила, на сегодня работы в рамках третьего этапа реконструкции Екатерининского сада выполнены более чем на 20%.

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