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Власть

Сад дикорастущих трав появится в центре Симферополя

В центре Симферополя продолжаются работы в рамках третьего этапа реконструкции Екатерининского сада. На его территории появится новый объект.

Об этом сообщили в симферопольской администрации.

«В рамках проекта благоустройства запланировано создание интересного объекта - «Сад дикорастущих трав», так как важным аспектом является озеленение реконструируемой территории. В саду будет высажено множество растений и деревьев, для которых предусмотрено устройство автополива», - рассказала начальник отдела по формированию комфортной городской среды департамента городского хозяйства Екатерина Мищенко.

Она уточнила, на сегодня работы в рамках третьего этапа реконструкции Екатерининского сада выполнены более чем на 20%.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В центре Севастополя началась реконструкция детского парка. В Севастополе началась реконструкция детского парка, расположенного в центре города на улице Одесской.

Реки из питьевой воды: часть Симферополя обезвожена из-за аварии. Во вторник в крымской столице на улице 51-й Армии произошла серьезная авария, в результате чего часть города остается без воды.

Часть Бахчисарая 2 июля останется без газа. 2 июля с 6:00 ч. по 19:00 ч. будет прекращена подача газа в г. Бахчисарай в связи с проведением работ.

«Черкизон переехал»: ялтинскую набережную превратят в базар. На набережной Ялты с 3 по 13 июля будет проходить ярмарка «Город мастеров».

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