Россиянка из Сургута приехала в Крым с крестовым походом

Вооружившись молотком, она бросилась разрушать легендарный мусульманский памятник при въезде в Саки.

О ЧП рассказал крымскотатарский общественник Эскендер Билялов. По его словам, полицию вызвали сотрудники расположенного рядом ресторана.

«Полиция сработала быстро и оперативно», - написал Билялов.

На машине, в которой приехала дама, номера Сургута. Отвечать на вопросы «разрушительница» отказалась, демонстративно отгораживаясь от всех большим православным крестом.

Билялов напоминает, что памятный знак, вызвавший у женщины помешательство, установлен более 20 лет назад.

Полиция пока данный инцидент не комментирует.

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