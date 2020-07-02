Происшествия
Россиянка из Сургута приехала в Крым с крестовым походом
Вооружившись молотком, она бросилась разрушать легендарный мусульманский памятник при въезде в Саки.
О ЧП рассказал крымскотатарский общественник Эскендер Билялов. По его словам, полицию вызвали сотрудники расположенного рядом ресторана.
«Полиция сработала быстро и оперативно», - написал Билялов.
На машине, в которой приехала дама, номера Сургута. Отвечать на вопросы «разрушительница» отказалась, демонстративно отгораживаясь от всех большим православным крестом.
Билялов напоминает, что памятный знак, вызвавший у женщины помешательство, установлен более 20 лет назад.
Полиция пока данный инцидент не комментирует.
В тексте использованы материалы: Аргументы недели
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