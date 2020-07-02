Прогноз погоды в Крыму на четверг 2 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 2 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах.), уровень опасности оранжевый, ветер (шквалистое усиление ветра 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (шквалистое усиление ветра 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (высокая пожарная опасность 4 (класс)), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (шквалистое усиление ветра 15-20 м/с), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (шквалистое усиление ветра 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 28, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 92 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 23 до 28, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 84 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер С 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 88 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 30, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 86 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 89 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 30, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 92 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 31, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 86 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 32, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 79 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 21, ночью около 18 градусов. Ветер С 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 94 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью около 19 градусов. Ветер северо-западный 4 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 24, в Севастополе - 24, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 24, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

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