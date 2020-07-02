Происшествия
Ночью на «Тавриде» КАМАЗ врезался в самосвал
Сотрудники МЧС Крыма ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия на трассе «Таврида».
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
Так, вчера в 22:11 в службу спасения поступило сообщение о том, что на трассе «Таврида» произошло дорожно-транспортное происшествие. Требуется помощь спасателей.
К месту происшествия немедленно выехала дежурная группа специалистов Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» совместно с огнеборцами ПЧ 115 пгт. Приморский ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», а также сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД.
По прибытии спасателей стало известно, что на автодороге «Симферополь – Белогорск – Феодосия – Керчь» трассы «Таврида» произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей: КАМАЗ и Mercedes-Benz самосвал. Водитель автомобиля КАМАЗ не справился с управлением и допустил наезд на припаркованный у обочины автомобиль Mercedes-Benz. Есть пострадавший — водитель автомобиля КАМАЗ.
— Сотрудники МЧС Республики Крым приняли все необходимые противопожарные меры для предотвращения загорания на месте происшествия, также оказана помощь в транспортировке пострадавшего к карете СМП, после чего он был госпитализирован в Феодосийскую городскую больницу, — отметили в МЧС.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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