Происшествия
На востоке Крыма местные жители нашли тайник с боеприпасами
В селе Багерово Ленинского района местные жители обнаружили крупный тайник с авиационными боеприпасами времен Второй мировой войны, сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.
На место выехали эксперты-пиротехники Специального морского отряда. Обследовав территорию, где был обнаружен схрон, специалисты МЧС нашли 35 реактивных снарядов РС-82 (авиационные ракеты калибра 82 мм) и 42 авиационных взрывателя АМ-А. Еще об одной опасной находке – авиабомбе массой 10 кг – пиротехникам сообщили из села Фронтового Ленинского района.
«Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В симферопольском микрорайоне Фонтаны утонул человек. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, погиб 1 человек.
На трассе «Таврида» под Керчью столкнулись два грузовика. Вечером 30 июня на участке трассы «Таврида» в районе с. Виноградное Ленинского района произошло столкновение двух грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба крымского глава МЧС России.
В Алуште мужчина собирал сливы и упал с пятиметровой высоты. Мужчина, собирая плоды сливы, по неосторожности оступился и упал с высоты порядка 5 метров в бетонную ливневку.
В Ялте водитель сбил мальчика на электросамокате и уехал. В Ялте устанавливаются обстоятельства ДТП с пострадавшим ребенком-пешеходом, в ходе которого водитель скрылся с места аварии.
Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще восемь новых заболевших
За 1 июля на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.
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В Крыму завершилось голосование по поправкам в Конституцию.
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Власти Севастополя до 31 июля запретили курить кальяны в кафе и ресторанах, а также посещать лес.
Крымчанку обязали вернуть России полмиллиона «материнского капитала»
29-летнюю жительницу Нижнегорского района Крыма принудили вернуть России почти полмиллиона «материнского капитала» из-за его «нецелевого расходования».
23 часа назад
В Крыму сообщили о еще одной смерти от коронавируса
23 часа назад
Власти Крыма: число открывающихся отелей растет каждый день
В Крыму продолжает пополняться список отелей и санаториев, которые изъявили желание официально начать работу в курортный сезон, соблюдая требования Роспотребнадзора.