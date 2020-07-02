На востоке Крыма местные жители нашли тайник с боеприпасами

В селе Багерово Ленинского района местные жители обнаружили крупный тайник с авиационными боеприпасами времен Второй мировой войны, сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.

На место выехали эксперты-пиротехники Специального морского отряда. Обследовав территорию, где был обнаружен схрон, специалисты МЧС нашли 35 реактивных снарядов РС-82 (авиационные ракеты калибра 82 мм) и 42 авиационных взрывателя АМ-А. Еще об одной опасной находке – авиабомбе массой 10 кг – пиротехникам сообщили из села Фронтового Ленинского района.

«Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

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