Ливень в Симферополе оставил без света тысячи людей

В крымской столице на двух линиях электропередач произошли серьезные поломки из-за непогоды, оставив без света 2,5 тыс. абонентов.

Об этом сообщили в «Крымэнерго».

«В Симферополе пострадали две линии электропередач мощностью 10 кВольт. Одна находится в центре города, в результате чего обесточены 955 абонентов, вторая – линия Южная, к которой подсоединены 1501 абонентов. Обе пострадали во время ливней и гроз. Восстановительные работы ведутся, и возможно, что в ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», - уточнили в пресс-службе предприятия.

В то же время в «Крымтроллейбусе» сообщили, что непогода и отключения света не повлияли на работу электротранспорта, так как у предприятия имеются свои подстанции.

Как сообщалось ранее, сильный ливень с крупным градом и шквальный ветер обрушились в четверг на западные регионы Крыма. В Саках половина города осталась без света, часть улиц оказались подтопленными. Также повреждены крыши трех многоквартирных домов повалено 31 дерево.

МЧС Крыма передавало, что днем и до конца суток 2 июля в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град и шквал до 20-25 м/с.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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