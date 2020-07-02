Происшествия
Крым снова под угрозой паводков
фото © Крым.реалии
В ближайшие двое суток на реках Крыма ожидается подъем уровня воды.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.
По данным регионального гидрометцентра, во второй половине суток 02 июля и в первой половине 03 июля на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды от полуметра до полутора метров без достижения опасных отметок.
Ранее в гидрометцентре предупредили о ливнях с грозами, градом и шквалистым ветром в Симферополе.
Последний раз о поднятии воды в реках крымчан предупреждали 23 июня. Чуть позже, 25 июня, стало известно, что в Первомайском районе из-за обильных дождей подтопило несколько домов. Спустя несколько дней власти Крыма решили выделить 3,5 миллиона рублей на помощь пострадавшим от подтопления.
Спасатели просят крымчан соблюдать меры предосторожности. В частности, при угрозе подтопления все документы и вещи первой необходимости сложить в непромокаемые пакеты, запастись водой и продуктами. Если вы решили покинуть дом, то обязательно отключите электричество, перекройте воду и газ, плотно закройте двери и окна.
В случае, если подтопление жилища произошло, следует изначально проветрить помещение и ни при каких обстоятельствах не пить воду из водопровода и не употреблять в пищу продукты, попавшие в воду.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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