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Происшествия

Крым снова под угрозой паводков

17:52 четверг, 2 июля 2020
Крым снова под угрозой паводков

фото © Крым.реалии

В ближайшие двое суток на реках Крыма ожидается подъем уровня воды.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным регионального гидрометцентра, во второй половине суток 02 июля и в первой половине 03 июля на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды от полуметра до полутора метров без достижения опасных отметок.

Ранее в гидрометцентре предупредили о ливнях с грозами, градом и шквалистым ветром в Симферополе. 

Последний раз о поднятии воды в реках крымчан предупреждали 23 июня. Чуть позже, 25 июня, стало известно, что в Первомайском районе из-за обильных дождей подтопило несколько домов. Спустя несколько дней власти Крыма решили выделить 3,5 миллиона рублей на помощь пострадавшим от подтопления.

Спасатели просят крымчан соблюдать меры предосторожности. В частности, при угрозе подтопления все документы и вещи первой необходимости сложить в непромокаемые пакеты, запастись водой и продуктами. Если вы решили покинуть дом, то обязательно отключите электричество, перекройте воду и газ, плотно закройте двери и окна.

В случае, если подтопление жилища произошло, следует изначально проветрить помещение и ни при каких обстоятельствах не пить воду из водопровода и не употреблять в пищу продукты, попавшие в воду.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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