Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще восемь новых заболевших

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За 1 июля на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.

Четыре из них выявлены активно при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, три - при скрининге здоровых лиц, один - при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 706 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 508 случаев зафиксировано при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 68 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1759 человек.

Выздоровевших за весь период - 520 человек.

Глава Крыма Сергей Аксенов советует: «Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров».

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. По состоянию на утро 1 июля в Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

В Крыму сообщили о еще одной смерти от коронавируса. Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в Крыму за прошедшие сутки.

В Крыму за сутки еще семь новых заражений коронавирусом. За 30 июня на территории Крыма подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Названа дата введения в эксплуатацию медцентра под Симферополем. Новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко, построенный под Симферополем, должен быть введен в эксплуатацию уже в следующем месяце.