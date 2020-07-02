Коронавирус может начать навсегда поселяться в организме

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Коронавирус может начать постоянно жить в организме человека, наподобие вируса герпеса.

Об этом заявил академик РАН, заслуженный деятель науки России, профессор МГУ имени Ломоносова Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете», пишет РИА Новости.

Однако пока нет информации, которая бы указывала на такой сценарий развития ситуации с возбудителем COVID-19, пояснил ученый.

«Не дай бог, правда, коронавирус будет жить хронически в организме. В нас же живет вирус герпеса, ряд других инфекций. Хотя официально таких данных пока нет. Посмотрим, что будет происходить с COVID-19. Но скорее всего, он повторит судьбу других четырех коронавирусов, которые существуют в нашей популяции», — сказал Колесников.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В России выявили 648 тысяч случаев заражения коронавирусом, более девяти тысяч человек умерли, 413 тысяч излечились.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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