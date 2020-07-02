Общество
Какой сегодня праздник 2 июля
фото © pixabay.com
Сегодня, 2 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всемирный день собаки
Фото pixabay.com
2 июля во всем мире отмечают необычный праздник - Международный день собак. Он не является официальным, однако владельцы этих четвероногих животных охотно поддерживают его празднование, балуя своих любимцев подарками.
Ученые утверждают, что собаки могут положительно влиять на здоровье и самочувствие человека. Они приводят несколько причин, которые доказывают, что собака является не только лучшим другом человека, но и оказывает положительное влияние на здоровье человека.
Всемирный день НЛО (World UFO Day)
Фото pixabay.com
Во всем мире 2 июля отмечают как День НЛО (World UFO Day) или День уфолога. Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object), аналогичный русскому НЛО — «неопознанный летающий объект».
Выбор даты для международного праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл (Roswell) американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами.
Несмотря на отсутствие непосредственных доказательств падения НЛО в Розуэлле, ежегодно на праздник в начале июля в город приезжают более 200 тысяч человек. В это время здесь организуется фестиваль, в рамках которого проходят семинары, лекции, специальные экспозиции и костюмированный парад «инопланетян».
Зосима Пчельник
Народный праздник «Зосима-пчельник» отмечается 2 июля (по старому стилю - 19 июня). Православной церковью в этот день чтится память Зосимы Аполлониадского - фракийского святого. Кроме Зосимы, в этот день нередко вспоминают и святого Иова. Этому праведнику принято было молиться об избавлении от несправедливой обиды и всяческих наговоров. Другие названия праздника: «Зосима», «Иов», «День пасечника».
Также сегодня, 2 июля, отмечают такие праздники:
- День реки Лены
- День память святого апостола Иуды Иаковлева, брата Господня
- Международный день спортивного журналиста (World Sports Journalists Day)
- День работников полиции Азербайджана
- Праздник трезвенников и язвенников
- День сюрпризов
- День «Я забыл» (National I Forgot Day) в США
- День флага и гимна Кюрасао
- День единства Замбии
- День анисового ликера (National Anisette Day) в США
- День дипломатической службы в Казахстане
- Сиенское Палио (Palio di Siena) в Италии
- День принятия государственного герба Узбекистана
Сегодня именины празднуют: Тимофей, Иван, Асинкрит, Зосима, Паисий, Варлаам, Мария, Зенон, Иов, Иуда (Юда), Роза.
Что происходило 2 июля в прошлые годы
1499 - корабли экспедиции Охеды подошли к северному побережью Южной Америки. В этот день Америго Веспуччи открыл дельту Амазонки.
1776 - второй Континентальный конгресс в Филадельфии принял решение об отделении Америки от Великобритании. Но День независимости отмечается в США 4 июля, когда была принята Декларация независимости.
1853 - русская армия вторгается в Молдавское княжествоначинается Крымская война.
1918 - Гетман Скоропадский ввел украинское гражданство.
1920 - Тухачевский отдал приказ Западному фронту: «На наших штыках мы принесем трудящемуся человечеству счастье и мир».
1924 - создана Международная ассоциация спортивной прессы
1932 - Создана Донецкая область со столицей в Артемовске.
1947 - В. М. Молотов в Париже подтвердил, что СССР в плане Маршалла участвовать не будет.
1951 - «Правда» осудила стихотворение В. Сосюры «Любите Украину».
1976 - В США при рассмотрении дела «Грегг против штата Джорджия» Верховный суд вынес постановление о том, что наказание в виде смертной казни не противоречит конституции.
1976 - В Киеве открылся памятник жертвам фашистского расстрела в Бабьем Яру.
1990 - начал свою работу XXVIII съезд КПСС, последний в истории партии.
1993 - в Киеве создан Конгресс Украинских Националистов.
2001 - В США пациенту имплантировано портативное искусственное сердце AbioCor.
2002 - Стив Фоссетт завершает первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.
2008 - из плена колумбийской вооруженной группировки FARC через 6 с лишним лет после пленения (23 февраля 2002) освобождена политик Ингрид Бетанкур.
2009 - Индия отменила уголовное преследование лиц гомосексуальной ориентации.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 2 июля. Какие праздники будут завтра?
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