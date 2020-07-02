Из Санкт-Петербурга в Евпаторию отправился первый пассажирский поезд по этому направлению.

Как сообщили в пресс-службе оператора железнодорожных перевозок «Гранд сервис экспресс», состав двинулся из Московского вокзала в Санкт-Петербурге 1 июля в 19.16.

По данным перевозчика, все места проданы, поезд заполнен на 100%. Протяженность маршрута – 2 697 километров, а время в пути составит 44 часа. Состав проедет через Тверь, Рязань, Воронеж и Ростов. Для пассажиров предусмотрено семь плацкартных и пять купейных вагонов. Есть также вагон-ресторан, — передает КП-Крым.

Перевозчик отмечает, что во время поездок принимаются необходимые противоэпидемиологические меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, санитарная обработка вагонов в пути проводится каждые два часа.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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