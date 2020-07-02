Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще восемь новых заболевших ● В Севастополе запретили курить кальяны и ходить в лес ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки ● В Крыму сообщили о еще одной смерти от коронавируса ● В Крыму за сутки еще семь новых заражений коронавирусом
Еще один пациент с COVID скончался в Крыму
фото © pixabay.com
В Республике Крым за прошедшие сутки умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, следует из статистики, опубликованной республиканским минздравом.
На данный момент за весь период пандемии в регионе скончались 29 пациентов с COVID-19. Выздоровело с начала пандемии 520 человек, еще 159 человек продолжают лечение. За последние сутки под медицинское наблюдение были взяты 146 человек, сняты 135 человек.
Всего под медицинским наблюдением в регионе находятся 3686 человек, из них 2764 – под динамическим наблюдением на дому. В стационарах наблюдаются 296 потенциальных COVID-пациентов, в обсерваторах изолировано 626 человек.
Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки в Республике Крым подтвердилось восемь новых случаев новой коронавирусной инфекции, из них четверо – при проведении противоэпидемических мероприятий, трое – при скрининге здоровых лиц, один человек обратился за медицинской помощью.
Таким образом с начала пандемии в республике подтвердилось 706 случаев новой коронавирусной инфекции.
Ранее власти Республики Крым и Севастополя заявили, что не намерены в ближайшее время ужесточать ограничительные меры из-за распространения COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымская санавиация сделала более полусотни вылетов с начала года. Санитарная авиация выполнила в Крыму более полусотни вылетов за пять месяцев этого года и эвакуировала 59 пациентов.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. По состоянию на утро 1 июля в Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.
В Крыму сообщили о еще одной смерти от коронавируса. Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в Крыму за прошедшие сутки.
В Крыму за сутки еще семь новых заражений коронавирусом. За 30 июня на территории Крыма подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще восемь новых заболевших
За 1 июля на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Севастополе «слили» референдум по Конституции
В Крыму завершилось голосование по поправкам в Конституцию.
В Севастополе запретили курить кальяны и ходить в лес
Власти Севастополя до 31 июля запретили курить кальяны в кафе и ресторанах, а также посещать лес.
Крымчанку обязали вернуть России полмиллиона «материнского капитала»
29-летнюю жительницу Нижнегорского района Крыма принудили вернуть России почти полмиллиона «материнского капитала» из-за его «нецелевого расходования».
23 часа назад
В Крыму сообщили о еще одной смерти от коронавируса
23 часа назад
Власти Крыма: число открывающихся отелей растет каждый день
В Крыму продолжает пополняться список отелей и санаториев, которые изъявили желание официально начать работу в курортный сезон, соблюдая требования Роспотребнадзора.