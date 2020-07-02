Еще один пациент с COVID скончался в Крыму

фото © pixabay.com

В Республике Крым за прошедшие сутки умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, следует из статистики, опубликованной республиканским минздравом.

На данный момент за весь период пандемии в регионе скончались 29 пациентов с COVID-19. Выздоровело с начала пандемии 520 человек, еще 159 человек продолжают лечение. За последние сутки под медицинское наблюдение были взяты 146 человек, сняты 135 человек.

Всего под медицинским наблюдением в регионе находятся 3686 человек, из них 2764 – под динамическим наблюдением на дому. В стационарах наблюдаются 296 потенциальных COVID-пациентов, в обсерваторах изолировано 626 человек.

Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки в Республике Крым подтвердилось восемь новых случаев новой коронавирусной инфекции, из них четверо – при проведении противоэпидемических мероприятий, трое – при скрининге здоровых лиц, один человек обратился за медицинской помощью.

Таким образом с начала пандемии в республике подтвердилось 706 случаев новой коронавирусной инфекции.

Ранее власти Республики Крым и Севастополя заявили, что не намерены в ближайшее время ужесточать ограничительные меры из-за распространения COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымская санавиация сделала более полусотни вылетов с начала года. Санитарная авиация выполнила в Крыму более полусотни вылетов за пять месяцев этого года и эвакуировала 59 пациентов.

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. По состоянию на утро 1 июля в Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

В Крыму сообщили о еще одной смерти от коронавируса. Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в Крыму за прошедшие сутки.

В Крыму за сутки еще семь новых заражений коронавирусом. За 30 июня на территории Крыма подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.