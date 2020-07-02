Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.2
воздух +29

Коронавирус в Крыму

Еще один пациент с COVID скончался в Крыму

10:28 четверг, 2 июля 2020
Еще один пациент с COVID скончался в Крыму

фото © pixabay.com

В Республике Крым за прошедшие сутки умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, следует из статистики, опубликованной республиканским минздравом.

На данный момент за весь период пандемии в регионе скончались 29 пациентов с COVID-19. Выздоровело с начала пандемии 520 человек, еще 159 человек продолжают лечение. За последние сутки под медицинское наблюдение были взяты 146 человек, сняты 135 человек.

Всего под медицинским наблюдением в регионе находятся 3686 человек, из них 2764 – под динамическим наблюдением на дому. В стационарах наблюдаются 296 потенциальных COVID-пациентов, в обсерваторах изолировано 626 человек.

Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки в Республике Крым подтвердилось восемь новых случаев новой коронавирусной инфекции, из них четверо – при проведении противоэпидемических мероприятий, трое – при скрининге здоровых лиц, один человек обратился за медицинской помощью.

Таким образом с начала пандемии в республике подтвердилось 706 случаев новой коронавирусной инфекции.

Ранее власти Республики Крым и Севастополя заявили, что не намерены в ближайшее время ужесточать ограничительные меры из-за распространения COVID-19. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымская санавиация сделала более полусотни вылетов с начала года. Санитарная авиация выполнила в Крыму более полусотни вылетов за пять месяцев этого года и эвакуировала 59 пациентов.

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. По состоянию на утро 1 июля в Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

В Крыму сообщили о еще одной смерти от коронавируса. Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в Крыму за прошедшие сутки.

В Крыму за сутки еще семь новых заражений коронавирусом. За 30 июня на территории Крыма подтверждено семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще восемь новых заболевших

Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще восемь новых заболевших

За 1 июля на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.

Власть
В Севастополе «слили» референдум по Конституции

В Севастополе «слили» референдум по Конституции

В Крыму завершилось голосование по поправкам в Конституцию.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе запретили курить кальяны и ходить в лес

В Севастополе запретили курить кальяны и ходить в лес

Власти Севастополя до 31 июля запретили курить кальяны в кафе и ресторанах, а также посещать лес.

Курортный сезон
Власти Крыма: число открывающихся отелей растет каждый день

Власти Крыма: число открывающихся отелей растет каждый день

В Крыму продолжает пополняться список отелей и санаториев, которые изъявили желание официально начать работу в курортный сезон, соблюдая требования Роспотребнадзора.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации