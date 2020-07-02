Общество
Днем в Крыму разразится буря
В столице Крыма в течение дня ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром.
О штормовом предупреждении со ссылкой на крымский Гидрометцентр сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
«Днем и до конца суток 2 июля в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с», - говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили о высоких рисках чрезвычайных ситуациях: возможны обрывы линий электропередач и связи и обрушение плохо укрепленных рекламных конструкций.
Крымчан попросили без необходимости не выходить не улицу в непогоду, а в помещениях во время грозы не включать электроприборы. На улице во время непогоды следует держаться на безопасном расстоянии от деревьев, столбов ЛЭП, рекламных конструкций и дорожных знаков, а также по возможности не спускаться в подземные переходы и другие помещения, находящиеся на глубине.
Жителей и гостей полуострова попросили в том числе воздержаться от посещения горно-лесной местности.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на среду 1 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 1 июля.
Ливни, грозы и град обрушатся на Крым. В ближайшие сутки Крым накроют сильные ливни, град и грозы. Об этом сообщает ГУ МЧС по РК.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 30 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 30 июня.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 29 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 29 июня.
Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще восемь новых заболевших
За 1 июля на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Севастополе «слили» референдум по Конституции
В Крыму завершилось голосование по поправкам в Конституцию.
В Севастополе запретили курить кальяны и ходить в лес
Власти Севастополя до 31 июля запретили курить кальяны в кафе и ресторанах, а также посещать лес.
Крымчанку обязали вернуть России полмиллиона «материнского капитала»
29-летнюю жительницу Нижнегорского района Крыма принудили вернуть России почти полмиллиона «материнского капитала» из-за его «нецелевого расходования».
23 часа назад
В Крыму сообщили о еще одной смерти от коронавируса
23 часа назад
Власти Крыма: число открывающихся отелей растет каждый день
В Крыму продолжает пополняться список отелей и санаториев, которые изъявили желание официально начать работу в курортный сезон, соблюдая требования Роспотребнадзора.