Днем в Крыму разразится буря

В столице Крыма в течение дня ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром.

О штормовом предупреждении со ссылкой на крымский Гидрометцентр сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

«Днем и до конца суток 2 июля в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с», - говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили о высоких рисках чрезвычайных ситуациях: возможны обрывы линий электропередач и связи и обрушение плохо укрепленных рекламных конструкций.

Крымчан попросили без необходимости не выходить не улицу в непогоду, а в помещениях во время грозы не включать электроприборы. На улице во время непогоды следует держаться на безопасном расстоянии от деревьев, столбов ЛЭП, рекламных конструкций и дорожных знаков, а также по возможности не спускаться в подземные переходы и другие помещения, находящиеся на глубине.

Жителей и гостей полуострова попросили в том числе воздержаться от посещения горно-лесной местности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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