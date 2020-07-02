Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще один пациент с COVID скончался в Крыму ● Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще восемь новых заболевших ● В Севастополе запретили курить кальяны и ходить в лес ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки ● В Крыму сообщили о еще одной смерти от коронавируса
Девятилетний ребенок в Севастополе заболе коронавирусом
По состоянию на утро 2 июля в Севастополе был зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.
Как сообщили в пресс-службе правительства города, заболевший – девятилетний ребенок, ранее заболела его мама.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 236 человек. В настоящий момент в стационарах находится 37 человек. Выздоровел 187 человек, четыре человека скончались.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 120 человек, в городской больнице № 9 – 85. Под наблюдением по месту жительства – 682 человека.
В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».
Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки зарегистрировано восемь новых случаев COVID-19, один пациент с этим диагнозом скончался.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще восемь новых заболевших. За 1 июля на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.
Крымская санавиация сделала более полусотни вылетов с начала года. Санитарная авиация выполнила в Крыму более полусотни вылетов за пять месяцев этого года и эвакуировала 59 пациентов.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. По состоянию на утро 1 июля в Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.
В Крыму сообщили о еще одной смерти от коронавируса. Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в Крыму за прошедшие сутки.
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Еще один пациент с COVID скончался в Крыму
В Республике Крым за прошедшие сутки умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, следует из статистики, опубликованной республиканским минздравом.
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За 1 июля на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.
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