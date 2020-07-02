Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.2
воздух +28
море +24

Коронавирус в Крыму

Девятилетний ребенок в Севастополе заболе коронавирусом

По состоянию на утро 2 июля в Севастополе был зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе правительства города, заболевший – девятилетний ребенок, ранее заболела его мама.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 236 человек. В настоящий момент в стационарах находится 37 человек. Выздоровел 187 человек, четыре человека скончались.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 120 человек, в городской больнице № 9 – 85. Под наблюдением по месту жительства – 682 человека.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки зарегистрировано восемь новых случаев COVID-19, один пациент с этим диагнозом скончался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще восемь новых заболевших. За 1 июля на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.

Крымская санавиация сделала более полусотни вылетов с начала года. Санитарная авиация выполнила в Крыму более полусотни вылетов за пять месяцев этого года и эвакуировала 59 пациентов.

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. По состоянию на утро 1 июля в Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

В Крыму сообщили о еще одной смерти от коронавируса. Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Власть
В Симферополе помутнела вода в кранах, власти придумали «отмазку»

В Симферополе помутнела вода в кранах, власти придумали «отмазку»

В связи с увеличением количества паводков, в последнее время повысилась мутность в поверхностных источниках водоснабжения города Симферополя.

Коронавирус в Крыму
Еще один пациент с COVID скончался в Крыму

Еще один пациент с COVID скончался в Крыму

В Республике Крым за прошедшие сутки умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, следует из статистики, опубликованной республиканским минздравом.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще восемь новых заболевших

Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще восемь новых заболевших

За 1 июля на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.

Власть
Топливо в Крыму зашагнуло за психологическую отметку в 50 рублей

Топливо в Крыму зашагнуло за психологическую отметку в 50 рублей

Сначала цена за литр колебалась туда-сюда словно пытаясь приучить крымчан к тому, что «за пятьдесят», это навсегда.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации