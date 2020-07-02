Девятилетний ребенок в Севастополе заболе коронавирусом

По состоянию на утро 2 июля в Севастополе был зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе правительства города, заболевший – девятилетний ребенок, ранее заболела его мама.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 236 человек. В настоящий момент в стационарах находится 37 человек. Выздоровел 187 человек, четыре человека скончались.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 120 человек, в городской больнице № 9 – 85. Под наблюдением по месту жительства – 682 человека.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки зарегистрировано восемь новых случаев COVID-19, один пациент с этим диагнозом скончался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще восемь новых заболевших. За 1 июля на территории Республики Крым подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции.

Крымская санавиация сделала более полусотни вылетов с начала года. Санитарная авиация выполнила в Крыму более полусотни вылетов за пять месяцев этого года и эвакуировала 59 пациентов.

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. По состоянию на утро 1 июля в Севастополе новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

В Крыму сообщили о еще одной смерти от коронавируса. Один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в Крыму за прошедшие сутки.