Депутата из Евпатории и его помощницу будут судить за вымогательство

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Завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Евпаторийского горсовета и его помощницы, обвиняемых в крупном вымогательстве.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Следствие установило, что в декабре прошлого года в селе Уютное Сакского района депутат в присутствии общественности высказал претензии к коммерческой фирме, которая занималась благоустройством местного пляжа. Фрагменты видеозаписи встречи депутата с населением были опубликованы в интернете.

В январе 2020 года помощница депутата, действуя по предварительной договоренности со своим начальником, предложила предпринимателю прекратить распространение в отношении него и его фирмы порочащие сведения за вознаграждение в один миллион рублей.

Чтобы легализовать вымогательство, женщина потребовала заключить медиасоглашение, по которому она как медиатор будет разрешать несуществующий гражданско-правовой спор. При этом сообщники планировали присвоить оплату за предоставление несуществующих услуг.

Сам депутат на встрече с предпринимателем заверил, что в случае выполнения всех условий он прекратит дискредитировать его деятельность по благоустройству пляжа.

Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали злоумышленников в феврале. Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым в вымогательстве грозит до семи лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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