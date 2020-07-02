Болельщикам в Крыму разрешили посещать футбольные матчи

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Болельщики смогут посещать матчи чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2019/20, который возобновится 4 июля.

Вместе с этим будет действовать ряд ограничений – общее количество зрителей не должно превышать 10% от вместимости стадиона, сообщила пресс-служба КФС.

«В ходе переговоров с Роспотребнадзором мы достигли договоренности, что начиная с матчей 18 тура чемпионата игры будут проходить со зрителями, но их количество не должно превышать 10% от общей вместимости каждого стадиона. Зрители на трибунах будут должны придерживаться всех рекомендаций Роспотребнадзора и местных органов власти, в том числе, в части соблюдения социальной дистанции, масочного режима», – говорится в сообщении.

Глава КФС Юрий Ветоха выразил уверенность, что присутствие болельщиков на трибунах «положительно скажется на качестве игры команд». Вопрос распределения мест для зрителей находится в компетенции клубов, принимающих матчи.

В пресс-службе КФС напомнили, что домашние матчи ПФК «Инкомспорт» (Ялта) будут проходить без зрителей из-за отсутствия трибун на стадионе ялтинского «Инкомспорта» в поселке Куйбышево Бахчисарайского района, на котором, начиная с 19 тура чемпионата, клуб будет принимать соперников.

4 и 5 июля в Крыму пройдет 18 тур Премьер-лиги КФС. Матчи состоятся в Феодосии, Керчи, Севастополе и Новопавловке (Бахчисарайский район).

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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В Крыму доиграют чемпионат премьер-лиги КФС. В Крыму доиграют чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС).