Аксенов обещает электрифицировать все ж/д пути в Крыму

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Электрификация железнодорожных путей в Крыму будет осуществляться за счет федеральных средств.

Проект включат в федеральную целевую программу (ФЦП). Об этом после запуска грузового ж/д движения по Крымскому мосту рассказал журналистам глава РК Сергей Аксенов.

«С Евгением Ивановичем (Евгений Дитрих, министр транспорта РФ) мы тоже обсуждали, там были еще поручения устные Дмитрия Николаевича Козака (Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства РФ). Сейчас эта работа продолжается. План будет. Мы до 1 сентября синхронизируем действия с Минтрансом и их опубликуем», - заявил Аксенов.

Сейчас Крымский мост, а также часть дороги Джанкоя не элетрифицированы. Поезда ходят на постоянном токе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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