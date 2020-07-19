Власть
В Ялте прокуратура подала в суд на городскую администрацию
фото © Крым.реалии
Прокуратура Крыма подала иск в суд с требованием к властям Ялты – отремонтировать аварийную подпорную стену.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Крыму.
В сообщении ведомства сказано, что после жалоб местных жителей проведена проверка по нарушениям эксплуатации подпорной стены по ул. Речной в Ялте.
«В ходе проведения проверки с привлечением специалистов установлено, что на территории жилых домом № 4-А и 4-Б по ул. Речной в г. Ялте имеются нарушения организации стока ливневых и поверхностных вод, что в свою очередь ведет к ухудшению конструктивных элементов зданий, а также деформации твердых покрытий, подпорных стен на территории, примыкающей к жилым домам», – говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что администрация Ялты длительное время «не принимала действенные меры, в том числе выработанные в ходе проведенного в ноябре 2019 года оперативного штаба по ликвидации аварийно-опасных ситуаций».
«С учетом изложенного, в защиту прав жителей домов прокуратурой в Ялтинский городской суд предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на администрацию Ялты выполнить техническое освидетельствование конструкций, инженерные изыскания, разработать комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатации жилых домов и придомовой территории, которое в настоящее время находится на рассмотрении», – указано в информации прокуратуры.
Комментарии властей Ялты относительно данных замечаний пока нет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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