В Ялте прокуратура подала в суд на городскую администрацию

фото © Крым.реалии

Прокуратура Крыма подала иск в суд с требованием к властям Ялты – отремонтировать аварийную подпорную стену.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Крыму.

В сообщении ведомства сказано, что после жалоб местных жителей проведена проверка по нарушениям эксплуатации подпорной стены по ул. Речной в Ялте.

«В ходе проведения проверки с привлечением специалистов установлено, что на территории жилых домом № 4-А и 4-Б по ул. Речной в г. Ялте имеются нарушения организации стока ливневых и поверхностных вод, что в свою очередь ведет к ухудшению конструктивных элементов зданий, а также деформации твердых покрытий, подпорных стен на территории, примыкающей к жилым домам», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что администрация Ялты длительное время «не принимала действенные меры, в том числе выработанные в ходе проведенного в ноябре 2019 года оперативного штаба по ликвидации аварийно-опасных ситуаций».

«С учетом изложенного, в защиту прав жителей домов прокуратурой в Ялтинский городской суд предъявлено исковое заявление о возложении обязанности на администрацию Ялты выполнить техническое освидетельствование конструкций, инженерные изыскания, разработать комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатации жилых домов и придомовой территории, которое в настоящее время находится на рассмотрении», – указано в информации прокуратуры.

Комментарии властей Ялты относительно данных замечаний пока нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанину, убившему женщину за отказ знакомиться, дали 9,5 лет колонии. Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 45-летнего жителя Сакского района. Он признан виновным в совершении убийства (ч.1. ст. 105 УК РФ).

Директора ООО в Крыму будут судить за невыплату зарплат. Бывший гендиректор одного из предприятий Ялты предстанет перед судом по обвинению в невыплате зарплаты 37 работникам.

В Крыму начали следить за вредителями с помощью беспилотников. В Крыму начали отслеживать незаконный отбор воды с помощью беспилотных летательных аппаратов.

«Разрушителя могил» из Севастополя ждет суд. Ради сомнительного удовольствия он похитил часть объекта культурного наследия.