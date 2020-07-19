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В Севастополе недавно отремонтированный спуск Котовского начал покрываться трещинами

11:26 воскресенье, 19 июля 2020
Севастополь
В Севастополе недавно отремонтированный спуск Котовского начал покрываться трещинами

фото © Крым.реалии

В Севастополе асфальтовое покрытие спуска Котовского, уложенное в ходе капремонта осенью прошлого года, начало покрываться глубокими трещинами в нескольких местах.

Самая глубокая трещина протяженностью около полутора метра и шириной в несколько сантиметров образовалась в средней части спуска, где дорога делает крутой поворот.

Другие, меньшие трещины примыкают к люкам, вмонтированным в асфальтовое покрытие, и тротуарам.

В средней части спуска тротуарная плитка разрушилась, прохожие переступают это место с осторожностью.

Леерное ограждение тротуаров в некоторых местах разрушено вследствие наездов автомобилей, которые попали в дорожно-транспортные происшествия, впоследствии рабочие обслуживающего предприятия срезали сваркой разрушенную металлическую ограду.

Местные жители отметили, что асфальт как покрытие не подходит для крутого спуска Котовского, так как в крымскую жару он размягчается, вследствие чего на спуске образуются трещины и вмятины.

По словам граждан, они также не понимают, почему строители, которые ремонтировали эту магистраль, ликвидировали привычный для местных жителей пешеходный переход на середине спуска возле пересечения с улицей Ватутина.

Спуск Котовского – важная севастопольская магистраль, соединяющая район железнодорожного вокзала с улицей Николая Музыки и проспектом Генерала Острякова.

Движение по спуску Котовскогов Севастополе после ремонта возобновили в середине ноября 2019 года.

В мае 2018 года года правительство Севастополя объявляло о намерении на два месяца перекрыть спуск Котовского из-за ремонта дорожного покрытия. Тогда ливень повредил дорожное полотно.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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