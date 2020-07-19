Власть
В Севастополе недавно отремонтированный спуск Котовского начал покрываться трещинами
фото © Крым.реалии
В Севастополе асфальтовое покрытие спуска Котовского, уложенное в ходе капремонта осенью прошлого года, начало покрываться глубокими трещинами в нескольких местах.
Самая глубокая трещина протяженностью около полутора метра и шириной в несколько сантиметров образовалась в средней части спуска, где дорога делает крутой поворот.
Другие, меньшие трещины примыкают к люкам, вмонтированным в асфальтовое покрытие, и тротуарам.
В средней части спуска тротуарная плитка разрушилась, прохожие переступают это место с осторожностью.
Леерное ограждение тротуаров в некоторых местах разрушено вследствие наездов автомобилей, которые попали в дорожно-транспортные происшествия, впоследствии рабочие обслуживающего предприятия срезали сваркой разрушенную металлическую ограду.
Местные жители отметили, что асфальт как покрытие не подходит для крутого спуска Котовского, так как в крымскую жару он размягчается, вследствие чего на спуске образуются трещины и вмятины.
По словам граждан, они также не понимают, почему строители, которые ремонтировали эту магистраль, ликвидировали привычный для местных жителей пешеходный переход на середине спуска возле пересечения с улицей Ватутина.
Спуск Котовского – важная севастопольская магистраль, соединяющая район железнодорожного вокзала с улицей Николая Музыки и проспектом Генерала Острякова.
Движение по спуску Котовскогов Севастополе после ремонта возобновили в середине ноября 2019 года.
В мае 2018 года года правительство Севастополя объявляло о намерении на два месяца перекрыть спуск Котовского из-за ремонта дорожного покрытия. Тогда ливень повредил дорожное полотно.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
На железнодорожных вокзалах Крыма появятся автоматы для покупки билетов. На вокзалах и станциях Крымской железной дороги будут установлены 10 билетопечатающих автоматов для оформления проездных документов в пригородном сообщении по безналичному расчету.
За два года по Крымскому мосту проехало 10 млн машин. Десять миллионов автомобилей проехало по Крымскому мосту с момента его открытия – с мая 2018 года.
Пассажиропоток в Крыму снизился на треть. Пассажиропоток в Крыму уменьшился на 30% по сравнению с июлем прошлого года.
Открытый участок «Тавриды» превратили в гоночную трассу. Учитывая высокое качество открытого четырехполосного участка трассы «Таврида» от Керчи до Белогорска, многие водители стали гонять по нему на скорости, значительно превышающей разрешенную.
В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса
За 18 июля на территории Республики Крым подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции.
Ждать ли нашествия медуз в Крыму?
Вторая половина июля и август — время традиционного «десанта медуз» к крымским берегам. Правда, год на год не приходится: в прошлом, 2019-м, туристы ужасались «каше» из полупрозрачных куполов и щупальцев, а года три назад в воде у пляжей колыхались единичные «зонтики».
Земля «вернется» на три миллиона лет в прошлое
Климат планеты вернется к тем показателям, которые наблюдались в период плиоцена от 5,3 до 2,8 миллиона лет назад.
Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами
Ученые севастопольского Института биологии южных морей вернулись из очередной экспедиции на Крымские соленые озера, расположенные на севере полуострова.
16 июля
Ученые назвали главный признак тяжелой формы COVID-19
Французские ученые выявили характерный признак у пациентов с тяжелым течением заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, — усиленное воспаление и дефицит интерферона.