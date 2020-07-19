В Севастополе коронавирусом заразилась шестилетняя девочка

По состоянию на 19 июля в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«Пациентка – шестилетняя девочка, дочь заболевших ранее родителей», – говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки после выздоровления выписаны еще три человека.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 292 человека. В настоящий момент в стационарах находится 29 человек. Выздоровели 238 пациентов, шестеро умерли.

В больницах под наблюдением находятся 242 человека, по месту жительства – 786 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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