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Коронавирус в Крыму

В Севастополе коронавирусом заразилась шестилетняя девочка

14:38 воскресенье, 19 июля 2020
Севастополь

По состоянию на 19 июля в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«Пациентка – шестилетняя девочка, дочь заболевших ранее родителей», – говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки  после выздоровления выписаны еще три человека. 

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 292 человека. В настоящий момент в стационарах находится 29 человек. Выздоровели 238 пациентов, шестеро умерли.

В больницах под наблюдением находятся 242 человека, по месту жительства – 786 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса. За 18 июля на территории Республики Крым подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции.

Стало известно кому не подойдет вакцина от COVID-19. Хронические заболевания иммунной системы — помеха для использования вакцины от коронавируса. Людям с такими заболеваниями нужно консультироваться с иммунологом.

Пандемия COVID-19 грозит переходом в эпидемию ожирения. После ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, мир может погрузиться в эпидемию ожирения, считают ученые университета Копенгагена.

Резкий рост: в Севастополе коронавирус подтвержден у шестерых человек. Шесть новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории Севастополя за прошедшие сутки.

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