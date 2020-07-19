Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса ● В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом ● Коронавирус подтвержден у 12 человек в Крыму за сутки ● Крым и Севастополь все еще «красные» на карте заболеваемости COVID-19 ● В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса
В Севастополе коронавирусом заразилась шестилетняя девочка
По состоянию на 19 июля в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«Пациентка – шестилетняя девочка, дочь заболевших ранее родителей», – говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки после выздоровления выписаны еще три человека.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 292 человека. В настоящий момент в стационарах находится 29 человек. Выздоровели 238 пациентов, шестеро умерли.
В больницах под наблюдением находятся 242 человека, по месту жительства – 786 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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