Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом ● Коронавирус подтвержден у 12 человек в Крыму за сутки ● Крым и Севастополь все еще «красные» на карте заболеваемости COVID-19 ● В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса ● Давка и крики: как в Крыму проходит тестирование на антитела к коронавирусу
В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса
фото © gazetauzao.ru
За 18 июля на территории Республики Крым подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил ⁵ава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 18 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции. 1 из них завозной из-за рубежа, 13 – выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе, 3 из них – прибывшие из других субъектов РФ), 8 случаев выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 – при скрининге здоровых лиц.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пандемия COVID-19 грозит переходом в эпидемию ожирения. После ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, мир может погрузиться в эпидемию ожирения, считают ученые университета Копенгагена.
Резкий рост: в Севастополе коронавирус подтвержден у шестерых человек. Шесть новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано на территории Севастополя за прошедшие сутки.
В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом. Еще один пациент с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция скончался в Крыму.
Коронавирус подтвержден у 12 человек в Крыму за сутки. Новая коронавирусная инфекция выявлена у 12 человек в Крыму за сутки.
В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса
За 18 июля на территории Республики Крым подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции.
Ждать ли нашествия медуз в Крыму?
Вторая половина июля и август — время традиционного «десанта медуз» к крымским берегам. Правда, год на год не приходится: в прошлом, 2019-м, туристы ужасались «каше» из полупрозрачных куполов и щупальцев, а года три назад в воде у пляжей колыхались единичные «зонтики».
Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в Крыму видео
Минская команда КВН «Дети Тьюринга» отказалась продолжать игру в российской Премьер-лиге в 2020 году, так как четвертьфинал пройдет в Крыму, пишет белорусская служба Радые Свабода.
Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами
Ученые севастопольского Института биологии южных морей вернулись из очередной экспедиции на Крымские соленые озера, расположенные на севере полуострова.
16 июля
Пандемия COVID-19 грозит переходом в эпидемию ожирения
После ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, мир может погрузиться в эпидемию ожирения, считают ученые университета Копенгагена.