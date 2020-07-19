В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса

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За 18 июля на территории Республики Крым подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил ⁵ава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 18 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции. 1 из них завозной из-за рубежа, 13 – выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе, 3 из них – прибывшие из других субъектов РФ), 8 случаев выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 – при скрининге здоровых лиц.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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