В Крыму вор «отпраздновал» кражу и растерял все украденное

В Симферополе мужчина обокрал дом и так обрадовался «удачной операции», что решил отпраздновать ее завершение пьянкой, во время которой растерял всю добычу.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестный проник днем через окно в ее дом и выкрал различную технику. По подозрению в кражу был оперативно задержан местный житель, неоднократно судимый за кражи. Правда, вернуть украденное он уже не смог. По его словам, он «отпраздновал» совершенное преступление и потерял все украденное в одном из парков крымской столицы.

По признакам преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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