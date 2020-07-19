Происшествия
В Крыму вор «отпраздновал» кражу и растерял все украденное
В Симферополе мужчина обокрал дом и так обрадовался «удачной операции», что решил отпраздновать ее завершение пьянкой, во время которой растерял всю добычу.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестный проник днем через окно в ее дом и выкрал различную технику. По подозрению в кражу был оперативно задержан местный житель, неоднократно судимый за кражи. Правда, вернуть украденное он уже не смог. По его словам, он «отпраздновал» совершенное преступление и потерял все украденное в одном из парков крымской столицы.
По признакам преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
За манипуляции с интернет-банком крымчанин получит шесть лет тюрьмы. Воспользовавшись украденной у брата бесконтактной банковской картой, житель Алушты совершил множество покупок стоимостью до тысячи рублей.
Крымчанка выманила семь млн рублей под видом продажи квартиры. Полицейские задержали жительницу Симферополя, которая подозревается в мошенничестве с недвижимостью на сумму более 7 млн рублей.
В Симферополе пьяный отец покалечил дочь за разбитый телефон. В ходе употребления спиртного супружеская чета из Симферополя начала скандалить. На кухню к пьющим родителям зашла их младшая дочь и попала под горячую руку отца пьянчуги, который находясь в алкогольном угаре вспомнил, что намедни ребенок повредил мобильный телефон.
Российские мошенники выманили у севастопольских моряков три млн рублей. Полицейские Севастополя задержали двух жителей Астрахани, которые подозреваются в мошенничестве в крупном размере.
В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса
За 18 июля на территории Республики Крым подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции.
Ждать ли нашествия медуз в Крыму?
Вторая половина июля и август — время традиционного «десанта медуз» к крымским берегам. Правда, год на год не приходится: в прошлом, 2019-м, туристы ужасались «каше» из полупрозрачных куполов и щупальцев, а года три назад в воде у пляжей колыхались единичные «зонтики».
Земля «вернется» на три миллиона лет в прошлое
Климат планеты вернется к тем показателям, которые наблюдались в период плиоцена от 5,3 до 2,8 миллиона лет назад.
Ученые провели экспедицию на соленые озера севера Крыма и были шокированы результатами
Ученые севастопольского Института биологии южных морей вернулись из очередной экспедиции на Крымские соленые озера, расположенные на севере полуострова.
16 июля
Ученые назвали главный признак тяжелой формы COVID-19
Французские ученые выявили характерный признак у пациентов с тяжелым течением заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, — усиленное воспаление и дефицит интерферона.