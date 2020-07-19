Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе коронавирусом заразилась шестилетняя девочка ● В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса ● В Крыму умер еще один пациент с коронавирусом ● Коронавирус подтвержден у 12 человек в Крыму за сутки ● Крым и Севастополь все еще «красные» на карте заболеваемости COVID-19
В Крыму от коронавируса вылечились 721 пациент
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На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса.
Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РК.
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3812 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому — 2945 человек, в стационарах находятся 421 человек, изолировано в обсерваторы – 446 человек.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 969 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 216 человек, выписано с выздоровлением — 721.
Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своем фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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